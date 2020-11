Rubriche : lettere alla gazzetta



"Ciao Renzo"

domenica, 22 novembre 2020, 08:27

di tommaso teora

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo commosso ricordo di Renzo Pierini, scomparso all'età di 75 anni, scritto da Tommaso Teora che solo tre giorni fa aveva avuto modo di fotografarlo in piazza Umberto I con il suo obiettivo:



"Ciò che è accaduto ha dell'incredibile!



Appena tre giorni fa ho scritto poche righe su questo giornale, pubblicando qualche foto scattata in questi ultimi giorni di Covid.



Nelle Rubriche con il titolo "Covid, parte due: ci siamo ricascati" c'era anche una foto scattata tre giorni fa in piazza Umberto, all'amico Renzo Pierini detto "IL GRINZA".

Ieri pomeriggio ho avuto la notizia della tua morte inaspettata. Sono esterrefatto!



Quando ti ho fotografato, ti ho detto: "Hai internet?" "No" mi hai risposto, "Allora fra qualche giorno ti stampo la foto". E tu mi hai ringraziato.



Non ho fatto in tempo, te ne sei andato così, senza rumore!



Eri l'amico di tutti e tutti ti conoscevano, eri il padrone della piazza!



Ciao Renzo, ti ricorderò sempre insieme a tutti gli amici.



Mi sento in dovere di ripubblicare la foto, così, anche chi non ti conosceva, si ricorderà di te!"