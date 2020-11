Rubriche : lettere alla gazzetta



"Covid, parte due: ci siamo ricascati!"

giovedì, 19 novembre 2020, 17:40

di tommaso teora

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di Tommaso Teora, noto fotografo castelnuovese, accompagnata da alcuni scatti che testimoniano il periodo difficile che il capoluogo sta vivendo a causa della seconda ondata del contagio:



"S'aricumincia...!



Poveri italiani, come siamo ridotti! Siamo un popolo intelligente, così dicono. Ci siamo ricascati come pivelli! Quest'estate ci siamo comportati come se tutto fosse finito. Baldorie, cene, balli, affollamenti senza ritegno. Adesso ci lecchiamo le ferite.



Di nuovo muoiono centinaia di anziani, persone che lasciano la vita terrena senza pianti, senza dire addio, non hanno tempo per farlo. Persone che hanno fatto la storia d'Italia, soprattutto nella seconda guerra mondiale.



Con il passare del tempo qualcuno si poteva ancora aprire con parenti e amici ed invece se ne vanno, lasciando segnali, ricordi, fatti, sofferenze di quel maledetto periodo di guerra e non.



Abbiamo di nuovo paura!



Nonostante tutto i nostri politici, se così li vogliamo chiamare, continuano a litigare su come, sul perchè, su dove. Basterebbe ricordare i politici del dopo guerra, De Gasperi, Togliatti, ecc, ecc, che se ne andavano a prendere il caffè in strada, fuori dal parlamento, senza poi pensare a ciò che hanno fatto per l'Italia distrutta.



E i nostri esimi professori, che dopo la prima esperienza, continuano a sparlare? Se uno di noi qualsiasi riesce a riassumere ciò che è stato detto in questi dieci-undici mesi, ne viene fuori un bel pasticcio, per non dire di peggio! L'unico e ripeto l'unico che veramente merita di venire in televisione, è il prof. Galli.



Tanto di cappello Professore!!!! Questo è il mio modesto parere!



Adesso siamo di nuovo quasi chiusi in casa, speriamo che il tutto sia ben capito e avvalorato.



Mando qualche foto scattata in questi ultimi giorni e aggiungo qualche particolare:



Le strade di Castelnuovo son deserte, si fa la fila anche in banca e con prenotazione.

Si fa la fila in auto per il tampone, purtroppo! Quante auto in attesa!

Il mercato del giovedì c'è e non c'è.

Qualcuno fa footing o porta a giro il cane e qualcuno va in giro a fare qualche scatto...

Si corre di nuovo a prendere le mascherine che la nostra regione ci dona e l' Amos ne è l'esempio.

La Gabriella guarda dalla finestra la piazza vuota e dice: " E' un deserto "

Il " Tambani " tornerà a prendere il sole, come a marzo, in solitudine, come ora fa il Giacomo con la sua bicicletta.

Il " Bubù " pota le viti, a lui cambia poco, ha un sacco da fare intorno casa!

Il " Grinza " siede di nuovo su una delle panche di piazza Umberto, che ormai sono di sua proprietà...!

Intanto si lavora nel centro di Castelnuovo per la nuova illuminazione a led, che poi procederà su tutto il territorio.



Arrivederci a tutti in tempi migliori, speriamo!"