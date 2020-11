Rubriche : le violenze sulle donne



Femminicidio, l’apice della violenza reiterata contro le donne

sabato, 28 novembre 2020, 08:15

di commissione pari opportunità barga

La Commissione Pari Opportunità del comune di Barga nel mese di novembre come campagna contro la violenza sulle donne informa che:

Il femminicidio è il termine con il quale si indicano tutte le forme di violenza contro la donna in quanto donna, praticate attraverso diverse condotte misogine (maltrattamenti, abusi sessuali, violenza fisica o psicologica), che possono culminare nell’omicidio. (Vocabolario Treccani).



Ad oggi sono 91 i femminicidi del 2020. Una donna uccisa ogni tre giorni.



Ci sono ancora molte resistenze ad utilizzare questo termine, come se fosse immotivato. Senza un nome sarebbe un fenomeno che non esiste, sarebbero semplicemente casi singoli, unici e non legati tra loro che, come riportano molti giornali, “non sappiamo spiegarci”. Il femminicidio non è un “raptus momentaneo” ma l’apice della violenza reiterata contro le donne.



- La violenza è un fiore che germoglia sulla pianta della disuguaglianza - Michela Murgia.



Prendersi la responsabilità di vigilare il linguaggio significa scegliere da che parte stare e non confermare la cultura sessista ma cercare di combatterla con lo strumento più potente, le parole.



Per avere aiuto o anche solo un consiglio chiama il 1522 (numero antiviolenza e stalking), gratuito anche da cellulare e attivo 24 h su 24. Rispondono operatrici specializzate. Altrimenti utilizza la chat: https://www.1522.eu/

Seguite e condividete la pagina FB della CPO di Barga