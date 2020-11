Rubriche : lettere alla gazzetta



"Grazie al personale dell'ospedale di Castelnuovo: un modello da seguire"

giovedì, 26 novembre 2020, 10:41

di alessio bianchi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Alessio Bianchi in cui si ringrazia il personale dell'ospedale di Castelnuovo di Garfagnana per come si è preso cura di suo papà Giorgio:



"In questo momento particolarmente difficile e complicato per tutti, mio papà Bianchi Giorgio e tutta la mia famiglia, vogliamo ringraziare pubblicamente tutto il personale dell’ospedale di Castelnuovo, in particolare il personale del pronto soccorso che è in prima linea e del reparto di medicina, che si è preso cura di mio papà e se ne sta prendendo tutt’ora, visto il periodo particolarmente sfortunato che sta attraversando.



Spesso ho sentito sottovalutare il nostro ospedale ma avendo visto come funzionano altri presidi, non possiamo fare altro che i complimenti a tutti, tutti intendo proprio tutti, a partire dal personale delle pulizie, il centralino, il Cup, l’Adi,la farmacia,gli infermieri e i dottori che dimostrano una professionalità di molto superiore alle risorse a loro disposizione.



I complimenti chiaramente vanno anche alla direzione, che è riuscita grazie alle capacità, volontà, disponibilità, gentilezza e sorrisi del personale sempre presenti, a creare una squadra perfetta, calcisticamente parlando, una grande squadra con un bravissimo allenatore.



Con l’occasione oltre al personale dell’ospedale, vogliamo ringraziare tutti medici e tutti i volontari della Misericordia che si stanno impegnando tantissimo nonostante i rischi collegati a questa pandemia e il Dottor Alessandro Monacci, bravissimo professionista e grande persona che si è prodigato anch’esso per mio papà.



Grazie di cuore a tutti e credo che i nostri ringraziamenti siano condivisi da tutta la Garfagnana, Mediavalle e da chiunque abbia bisogno del vostro grande aiuto, un piccolo ospedale fatto da grandi persone, che pur avendo competenze ridotte rispetto ad altri presidi piu’ grandi, sicuramente è un modello da seguire, bravi, bravi, bravi, con tutti voi sicuramente ci sentiamo più tranquilli, continuate così e di nuovo grazie!!!"