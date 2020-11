Rubriche : lettera alla gazzetta



"Io, mamma e Oss, positiva al Covid ma lasciata sola"

domenica, 8 novembre 2020, 10:59

di angelica lorenzi

Riceviamo e pubblichiamo questa testimonianza di una mamma di Fornaci di Barga, operatrice socio-sanitaria presso una struttura residenziale psichiatrica della zona, risultata positiva (seppur asintomatica) al Covid:



"



sono Angelica Lorenzi, risultata positiva “asintomatica“ (grazie a dio) avendo fatto il tampone per la quarantena della classe di mio figlio. Sono un Oss e lavoro presso una struttura residenziale psichiatrica del posto.



Dal 22 ottobre inizia veramente l’incubo. Se non avessi avuto mia sorella (che fortunatamente non ha avuto contatti con me se non telefonici): ha pensato lei a fare spesa e commissioni. Io vivo sola con mio figlio di 11 anni! Quello che volevo condividere è che non ho ricevuto nessuna chiamata - come invece dicono - da parte di sindaci. Solo due persone che lavorano all’interno del comune, ma in maniera personale, mi hanno contattata dopo vari giorni dal mio esito. La Usl mi ha chiamato dopo ben una settimana e mio figlio, essendo convivente, dovrà attendere i loro tempi (che adesso non ne parliamo) e quando il mio esito sarà negativo avrà altri 10 giorni, dopo di che tampone e aspettare nuovamente che arrivi il suo esito!



Questo è per spiegare la situazione in cui mi sono trovata da ben più di 15 giorni e mi chiedo: ma le persone sole come fanno? È una vergogna! Spero in una vostra risposta! Grazie".