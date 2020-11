Rubriche



La rivoluzione dei casinò online: i giochi più interessanti ora sono live e fanno accumulare punti

lunedì, 9 novembre 2020, 16:35

I casinò online rappresentano già da alcuni anni il punto d’arrivo più innovativo nel settore dell’intrattenimento online: vengono costantemente aggiornati per quanto riguarda cataloghi e software dedicati alla sicurezza, ma non solo, visto che sono sempre al passo con le ultime novità in fatto di tecnologie per il betting e il gaming online.

I giochi da casinò in live streaming: vantaggi e punti di forza

Il costante sviluppo e aggiornamento dei casinò online e, soprattutto, il crescente apprezzamento verso questo tipo di intrattenimento rispetto a canali più “tradizionali” come i casinò fisici, è senza dubbio dovuto anche all’attenzione alle ultime innovazioni disponibili per fornire agli utenti i servizi più all’avanguardia. Come è possibile sperimentare grazie ai numerosi giochi live con un vero croupier , infatti, la dimensione digitale del gioco online ha assunto un nuovo carattere: si può giocare online a numerose versioni di roulette (come “Spread bet roulette” e “Quantum roulette”), di blackjack (dalle più classiche a novità come “All bets blackjack”) e altri giochi da casinò (come “Sette e mezzo”, “Buffalo blitz” e “Spin a win”) senza rinunciare alle modalità di gioco tradizionali pur con tutte le comodità delle ultime tecnologie. Grazie alla presenza dei croupier che portano avanti le partite in live streaming, infatti, ai giocatori è permesso seguire l’andamento della propria partita proprio come dal vivo, in tempo reale, con la notevole differenza di poter giocare da dispositivi fissi e mobili direttamente da casa propria o da altri luoghi, e con l’unica necessità di possedere dispositivi adatti e una connessione stabile.

L’importanza del giusto programma fedeltà per i casinò online

Ma la presenza di giochi in live streaming, condotti da croupier proprio come nei casinò fisici, non è l’unica innovazione che rende le attività dei casinò online ancora più attrattive al giorno d’oggi: grazie a numerosi sistemi di fidelizzazione come raccolte punti e carte fedeltà, infatti, gli utenti iscritti alle varie piattaforme di gioco online possono beneficiare di numerosi vantaggi rispetto alle modalità di gioco tradizionali. Uno dei sistemi di fidelizzazione più interessanti, anche dal punto di vista del marketing, è quello dei programmi fedeltà: sono basati su un funzionamento analogo a quelli messi in atto dai punti vendita della grande distribuzione o del mondo dei trasporti , e come tali programmi permettono un accumulo di punti proporzionale a determinate regole e soglie. Il raggiungimento di livelli sempre più alti all’interno dei programmi fedeltà dei casinò online è in grado di sbloccare sia bonus veri e propri che ulteriori benefici per gli utenti più attivi, molto spesso comprendendo anche trattamenti esclusivi: l’attrattiva di queste dinamiche è innegabile, ed è in grado di riscontrare un’adesione sempre maggiore nei giocatori di tutto il mondo.

Essere sempre “sul pezzo” è indispensabile per tutte le attività che puntano alla propria crescita online: aggiornamento, espansione e fidelizzazione sono le parole chiave per una piattaforma di gioco online di successo, e molto spesso la buona riuscita di una piattaforma dipende anche dall’attenzione e dall’implementazione delle ultime novità disponibili, come lo streaming online e i programmi fedeltà digitali.