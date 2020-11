Rubriche : lettere alla gazzetta



"Lavori al cimitero di Coreglia, scorretto prendere un merito che non spetta"

lunedì, 30 novembre 2020, 12:19

di rosaria magri

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di una cittadina coreglina, Rosaria Magri, relativa all'ultimazione dei lavori del cimitero di Coreglia Antelminelli:



"Sono una cittadina di Coreglia Antelminelli, amo molto il mio paese, e con spirito civico e collaborativo partecipo alla vita della comunità, portando quando possibile, il mio contributo; nell'associazionismo, nel volontariato, nelle opere a favore del prossimo che ha bisogno. E' con questo spirito che da alcuni anni e fino al termine della scorsa amministrazione comunale, amministrazione "Amadei" mi sono battuta insieme a numerosi altri cittadini e alla locale Associazione della Misericordia, per far sì che si giungesse al compimento dei lavori relativi all'ampliamento del locale cimitero e al completamento dei nuovi loculi rimasti a metà dell'opera.



Sono stata la "capofila" e portavoce di un gruppo di persone che ha condiviso con me la necessità di intervenire sulla questione. Abbiamo avuto diversi incontri con il sindaco Amadei, uno, anche al cimitero di Novelleto; alcuni membri della Misericordia sono andati molte volte nel palazzo comunale, a sollecitare e chiedere aggiornamenti sulla questione. Una storia lunga, fatta di promesse, di rinvii, di mancate promesse e di amarezze.



Sul finire dell'amministrazione "Amadei", sono riuscita finalmente a trovare un valido riferimento nel vice sindaco Ciro Molinari, che ha assicurato il suo interessamento per il completamento dell'opera da li a pochi mesi. In effetti cosl è stato, finalmente sono stati reperiti i fondi, ripresi i lavori e il cantiere che era stato fermo per anni è arrivato a conclusione. Rispetto a tutti gli altri, facenti parte della giunta, nessuno ci ha dato risposte in merito alla questione.

Questa lunga premessa per arrivare ad esprimere il mio stupore e la delusione in seguito alla lettura, qualche settimana fa, dell'articolo firmato dall'attuale sindaco Marco Remaschi, pubblicato anche su questo giornale. Queste le sue parole: "Con questo intervento - spiega il sindaco, Marco Remaschi e gli assessori Sabrina Santi e Emilio Volpi - andiamo a soddisfare l'esigenza del capoluogo, che era rimasto senza posti disponibili da tempo. Quello della sistemazione dei cimiteri (tra completamenti, ampliamenti, messe in sicurezza) è un tema che abbiamo messo al centro della nostra amministrazione. Questo è l'inizio di un percorso che nell'arco del nostro mandato affronteremo cimitero per cimitero, frazione per frazione. I cimiteri sono luoghi che meritano curg attenzione e decoro: è quello che stiamo facendo e che continueremo a fare".



Quello che l'attuale Amministrazione farà, non lo possiamo sapere, auguro a Remaschi e alla sua squadra di operare al meglio e non mancherò di ringraziarli, nelle occasioni in cui lo faranno, ma mi pare proprio scorretto attribuire e prendere un merito che non spetta. Non è un giudizio il mio, ma una costatazione e precisazione che ritengo doverosa, nei confronti delle persone che volontariamente si sono impegnate nella causa, nei confronti di Ciro Molinari e di tutti i lettori che non sono a conoscenza dei fatti.



Grazie per l'attenzione che vorrete dedicarmi"



Magri Rosaria