Nel 1798 una scoperta prodigiosa a Migliano di Fosciandora

lunedì, 16 novembre 2020, 12:37

La prima serie della rubrica dedicata al mese di novembre contro la violenza sulle donne a cura della Commissione Pari Opportunità di Barga

venerdì, 13 novembre 2020, 08:19

Ci sono delitti che vanno oltre la cronaca e sono destinati a stigmatizzare per sempre la storia di una comunità. La morte di Guerrina Piscaglia è uno di questi

giovedì, 12 novembre 2020, 14:43

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa foto, inviataci da una nostra lettrice, che ritrae un fenomeno raro: un arcobaleno alla rovescia

martedì, 10 novembre 2020, 08:24

Diciottesima puntata della rubrica a cura del dottor Manuele Bellonzi, originario di Barga, intitolata "Il Serchio ricorda": pillole della nostra storia

lunedì, 9 novembre 2020, 16:35

domenica, 8 novembre 2020, 10:59

Riceviamo e pubblichiamo questa testimonianza di una mamma di Fornaci di Barga, operatrice socio-sanitaria presso una struttura residenziale psichiatrica della zona, risultata positiva (seppur asintomatica) al Covid