Rubriche



Noleggio a lungo termine: perché conviene e quali sono i possibili vantaggi

venerdì, 6 novembre 2020, 10:20

Noleggio a lungo termine: perché conviene e quali sono i possibili vantaggi

Il noleggio dei veicoli a lungo termine è una sorta di abbonamento mensile che, in virtù di un preciso corrispettivo predeterminato a monte, consente di utilizzare un determinato veicolo oggetto dell’accordo senza dover sostenere ulteriori spese come soccorso stradale, assicurazione, manutenzione etc.

Insomma, il noleggio dei veicoli a lungo termine rappresenta un’ottima soluzione per chi non ha intenzione di prestare troppe attenzioni alle incombenze che ruotano attorno ai veicoli. Normalmente tale pratica viene adoperata dai possessori di partita Iva anche se, specie negli ultimi anni, anche i privati stanno iniziando ad approcciarsi al noleggio a lungo termine, attratti dai vantaggi offerti da questa soluzione.

Auto a noleggio a lungo termine possibili costi

Uno dei maggiori deterrenti del noleggio delle auto a lungo termine è sicuramente il costo contrattuale. Svariate case automobilistiche, comprese le stesse case costruttrici di autoveicoli, stanno proponendo sul mercato svariate offerte in grado di soddisfare le esigenze di quasi tutti i consumatori. Se in passato i costi per poter noleggiare un veicolo erano piuttosto elevati, oggi non è più così. Non è raro imbattersi in proposte di noleggio auto a lungo termine a 100 euro mensili.

Oggi è possibile trovare un’auto a noleggio a lungo termine Firenze, Roma, Milano, Napoli e in tutte le principali città italiane. Prima di sottoscrivere il contratto però è sempre necessario verificare con una certa attenzione cosa viene incluso nel canone mensile e cosa no. Solo così è possibile effettuare un’analisi dettagliata dei costi benefici e valutare se sia conveniente o meno prendere un veicolo a noleggio a lungo termine. Qualora nel canone dovessero rientrare solo pochi servizi, è sicuramente consigliabile valutare qualche altra offerta, magari anche a costi leggermente superiori, ma che comprendano almeno i servizi più elementari.

A chi conviene prendere un’auto a noleggio a lungo termine

Prendere un veicolo a noleggio a lungo termine è conveniente sotto svariati punti di vista. Il vantaggio più immediato e tangibile è il risparmio di tempo, una volta pagato il canone mensile infatti non sarà più necessario tenere in mente tutte le scadenze che ruotano attorno ai veicoli come ad esempio il pagamento del bollo o della polizza assicurativa. Nel canone mensile inoltre, sono ricomprese di solito anche tutte le spese di manutenzione necessarie affinché il veicolo possa circolare in modo efficiente, compreso il soccorso stradale. Un altro vantaggio connesso al noleggio a lungo termine da prendere in considerazione è la possibilità di monitorare costantemente i costi conoscendo già in anticipo il costo della rata mensile che dovrà essere pagata.

Inoltre, avvalendosi del noleggio, è possibile guidare e sfruttare veicoli di ultima generazione senza dover sborsare somme importanti in un’unica soluzione. Ovviamente il noleggio a lungo termine è consigliato prevalentemente a chi utilizza la macchina, la moto, o lo scooter tutti i giorni e deve percorrere distanze ragguardevoli in modo costante, al fine di sfruttare ciò che il noleggio a lungo termine offre: sicurezza stradale, efficienza del veicolo, comodità degli spostamenti e zero preoccupazioni in relazione alle spese e alle necessità del veicolo.