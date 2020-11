Rubriche



Poker e giochi online: un 2020 col segno positivo

giovedì, 26 novembre 2020, 18:10

L'anno non è ancora terminato ma è già possibile tirare le somme su quello che è stato l'andamento di uno dei settori più significativi della nostra epoca, ossia quello dei giochi online. I dati registrati fino a ottobre mostrano, infatti, come l'intero comparto abbia segnato un'ulteriore crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, che già di per sé si era rivelato particolarmente proficuo. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa è accaduto a livello sia nazionale che regionale.

Casino e poker: una forte crescita nel 2020

Il settore dei giochi online e, in particolare, i comparti dedicati a casino e poker room, hanno registrato nell'ultimo anno un importante incremento dal punto di vista del numero di utenti attivi e del fatturato. Pur essendo disponibili solo i dati relativi ai primi dieci mesi del 2020, è infatti già evidente la crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con numeri che lasciano gli operatori sempre più ottimisti sul futuro.

Da gennaio a ottobre, per esempio, il segmento dei casino ha registrato una spesa di 938,6 milioni di euro, con un +39,1% rispetto a quanto rilevato nel 2019, mentre per il solo mese di ottobre la crescita è stata addirittura del 57,5% (103,6 milioni di spesa contro i 65,7 milioni del 2019).

Buone notizie anche per il poker online a torneo e il poker cash. Il primo ha messo in cascina numeri importanti, passando da 64,2 milioni di spesa nei primi dieci mesi del 2019 agli oltre 100 milioni di quest'anno, per una variazione percentuale del 57,2%, con un +34,5% per il solo mese di ottobre. La versione cash ha invece ottenuto un aumento del 35,6% (67,1 milioni per il periodo gennaio-ottobre 2020 contro i circa 50 milioni dello stesso periodo del 2019).

Andamento confermato anche su base regionale, con la Toscana che si conferma tra le prime in graduatoria per quanto riguarda la partecipazione ai giochi online. Se i dati del 2019 collocavano la regione nella top 5 per livelli di spesa, l'anno in corso sembra procedere nella stessa direzione, ponendo proprio la Toscana tra i territori più interessati al gaming appena dietro Lombardia, Campania e Lazio e al pari di Veneto e Sicilia.

Il boom dei giochi online: cosa si nasconde dietro questo successo

Che gli italiani fossero appassionati del gioco era ormai risaputo, d'altronde anche ben prima dell'avvento di internet erano in tanti a cercare svago, relax e un pizzico di competizione nei passatempi di carte così come nei giochi da tavolo di vario genere. L'evoluzione delle tecnologie digitali ha tuttavia ampliato e rinsaldato questo legame, aprendo a tantissime nuove opportunità, veloci, pratiche e divertenti.

Con la diffusione di internet, negli ultimi anni si sono affermate numerose piattaforme dedicate proprio al gioco, con opzioni di varia natura siano nel campo dei videogame d'azione, di sport e di strategia, da sempre particolarmente amati, fino alle riproposizioni digitali di grandi classici quali appunto i giochi da casino, il poker e i giochi in scatola.

Tra le tipologie di gioco più apprezzate dagli utenti, ai primi posti si collocano proprio il poker e i casino. Gli operatori che offrono la possibilità di disputare sfide singole e tornei live tramite apposite piattaforme web e mobile sono riusciti, infatti, ad avvicinare e fidelizzare un numero sempre maggiore di utenti, che ormai riconoscono nel poker online, nelle slot e nelle roulette, alcuni dei propri passatempi preferiti. La combinazione del fascino di un settore dalla lunga tradizione all'utilizzo di nuove tecnologie, pratiche e immediate, ha portato tantissime persone verso questo formato digitale, che ormai rappresenta un must, sia per giocatori di vecchia data che per i nuovi arrivati.

Diverso è il discorso legato ai videogame MOBA, altro must del momento, che prendendo spunto da videogame già apprezzati su PC e console negli anni passati, oggi offrono un'esperienza più ampia e totalizzante, grazie per esempio alla possibilità di giocare in multiplayer con o contro altri videogiocatori, se non di entrare a far parte della scena grazie alla tecnologia della realtà virtuale.

I motivi di un tale successo sono dunque numerosi e di varia natura: non soltanto la praticità di gioco rende il comparto digitale particolarmente attraente per gli utenti, ma anche molti altri aspetti legati proprio alla user experience e al coinvolgimento emotivo, aspetti su cui le software house stanno continuando a investire fortemente per offrire sempre il massimo. Da questo punto di vista, in tale comparto è facile guardare al futuro con curiosità e interesse, nell'ottica di un miglioramento continuo che, non è difficile crederlo, porterà il mondo dei videogame a fare da guida anche per molti altri settori ad alto contenuto innovativo.