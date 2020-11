Rubriche



Perché noleggiare un veicolo a lungo termine è conveniente?

giovedì, 5 novembre 2020, 10:10

Il noleggio a lungo termine di un veicolo è la soluzione perfetta per una mobilità tranquilla e senza nessun pensiero. Il noleggio a lungo termine infatti consiste in prendere in locazione un veicolo per un periodo di tempo prestabilito, normalmente oscilla dai dodici fino ai settantadue mesi. In questo modo è possibile risparmiare su molti punti di vista, tempo e costi di gestione vari. A fronte del pagamento del cosiddetto canone mensile, ovvero la quota che il locatario del veicolo si impegna a pagare per tutto l’arco temporale delineato dal contratto, il cliente ha a disposizione un veicolo essenzialmente nuovo in uno stato di costante efficienza e senza farsi carico di tutte le incombenze che ruotano attorno ai veicoli.

Si prendano in considerazione le incombenze standard come ad esempio pagare il bollo auto entro una certa data, stipulare la polizza rca obbligatoria, rinnovarla ecc. Con il noleggio a lungo termine dei veicoli tutto questo sarà semplicemente un brutto ricordo. Oggi in quasi tutte le città d’Italia è possibile usufruire di questi vantaggi, ovvero è possibile effettuare il noleggio a lungo termine a Lucca, Milano, Roma, Napoli, e in tantissime altre realtà metropolitane.

Quali sono i vantaggi connessi al noleggio a lungo termine di un veicolo

Il noleggio a lungo termine di un veicolo non conviene esclusivamente agli imprenditori o alle aziende, oggi infatti è un’alternativa molto utile anche al privato cittadino consumatore che necessita di un veicolo nuovo e performante per andare a lavoro, per fare continuamente dei viaggi ecc. Sono davvero svariati i vantaggi che derivano dal noleggio a lungo termine, economici, amministrativi e operativi. Innanzitutto questa formula permette di ottenere un costo certo, ovvero si conosce già in anticipo la somma del canone mensile da versare, non è possibile imbattersi in spiacevoli soprese. Inoltre, il canone mensile contiene una serie di servizi davvero interessanti, ad esempio può comprendere la messa su strada, l’immatricolazione del veicolo, il bollo, la manutenzione (sia ordinaria che straordinaria), la revisione del veicolo. Ultimamente i canoni comprendono addirittura la copertura assicurativa del veicolo con aggiunta di Kasco, furto e incendio, danni accidentali. È altresì possibile richiedere anche i cosiddetti servizi aggiuntivi (a pagamento ovviamente) come il servizio pneumatici, sevizio sostitutivo auto, carta carburante e molti altri ancora.

Possibili agevolazioni fiscali

Il contratto che permette di ottenere il noleggio a lungo termine è un contratto atipico, ovvero non è regolamentato in modo espresso dal codice civile. Nel mondo del diritto tale contratto viene assimilato al contratto di locazione di beni mobili e l’articolo 164 del T.u.i.r disciplina tutte le possibili deducibilità delle spese che derivano dallo stesso. Nell’ipotesi di noleggio strumentale, ovvero quando si noleggia a lungo termine un veicolo per porre in essere l’attività economica (es. auto per autoscuole) esiste una deducibilità delle spese ai fini della determinazione dei redditi totali pari al 100%. Nell’ipotesi in cui il noleggio non sia strumentale invece, sarà possibile dedurre il 20% circa del costo complessivo per un massimo di € 18.075,99.