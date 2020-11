Rubriche : le violenze sulle donne



"Violenza economica, come posso affrontare le spese legali se non ho un reddito?"

venerdì, 20 novembre 2020, 09:31

di commissione pari opportunità barga

La Commissione Pari Opportunità del comune di Barga nel mese di novembre per la campagna contro la violenza sulle donne informa che:

La violenza economica limita e impedisce l’indipendenza economica della donna. Purtroppo, può sembrare normale e scontato che la gestione delle finanze familiari spetti all’uomo. Si definisce violenza economica:

Limitare o negare l’accesso alle finanze familiari.

Occultare la situazione patrimoniale e le disponibilità finanziarie della famiglia.

Vietare, ostacolare o boicottare il lavoro fuori casa della donna.

Non adempiere ai doveri di mantenimento stabiliti dalla legge.

Sfruttare la donna come forza lavoro nell’azienda familiare o in genere senza dare in cambio nessun tipo di retribuzione.

Appropriarsi dei risparmi o dei guadagni del lavoro della donna e usarli a proprio vantaggio.

Attuare ogni forma di tutela giuridica ad esclusivo vantaggio personale e a danno della donna (per esempio l’intestazione di immobili).

Come posso affrontare le spese legali in caso di violenza se non ho un reddito? => https://www.direcontrolaviolenza.it/non-ho-un-reddito-e-ho-problemi-economici-come-posso-affrontare-le-spese-per-un-legale-che-mi-affianchi/



LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA IN DIFFICOLTÀ ECONOMICHE POSSO ACCEDERE ALL’ASSISTENZA LEGALE SENZA COSTI ATTRAVERSO IL GRATUITO PATROCINIO



Non farti spaventare da questo aspetto. Rivolgiti subito a un Centro Antiviolenza, per avere consigli legali e supporto. Grazie all’aiuto delle donne che ti accoglieranno, potrai avere tutela qualunque sia la tua situazione.

