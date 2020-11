Rubriche : le violenze sulle donne



Violenza fisica sulle donne: cosa fare?

lunedì, 16 novembre 2020, 12:37

di commissione pari opportunità barga

“Le violenzE sulle donne", ecco il secondo post della nostra rubrica di novembre! La violenza fisica comprende l’uso di qualsiasi atto guidato dall’intenzione di fare del male o terrorizzare. Atti riconducibili alla violenza fisica sono: lancio di oggetti, spintonamento, schiaffi, morsi, calci o pugni, colpire o cercare di colpire con un oggetto, percosse, soffocamento, minaccia con arma da fuoco o da taglio, uso di arma da fuoco o da taglio. Tali forme ricorrono nei reati di percosse, lesioni personali, violenza privata, violazione di domicilio, sequestro di persona!

Che cosa devo fare se ho subito percosse e atti violenti? => https://www.direcontrolaviolenza.it/che-cosa-devo-fare-se-ho-subito-percosse/

In caso di ferite e traumi

Hai subito un’aggressione fisica con schiaffi, calci o pugni, sei stata ferita con oggetti contundenti o hai subito ferite da arma da taglio?

Vai al Pronto Soccorso più vicino e fatti rilasciare un referto dal medico di turno.

Oppure fatti rilasciare un certificato dal tuo medico di fiducia o da qualsiasi altro medico che accerti e documenti l’accaduto, data ora e circostanze. Sarà una prova scritta molto importante in caso di processo penale in seguito a denuncia della violenza.

Se sei ancora in pericolo

Chiama le forze dell’ordine.

In ogni caso, rivolgiti a un Centro antiviolenza o chiama il numero Antiviolenza Donna – 1522: riceverai aiuto e consigli per decidere come procedere legalmente e come tutelare te e i tuoi figli/e.

