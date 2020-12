Casino Betway Opinioni

Rubriche



martedì, 15 dicembre 2020, 13:59

Betway è uno dei nuovi arrivati dell'anno 2016, che in breve tempo è riuscito a farsi un nome in Europa. La ragione di ciò è soprattutto il settore dei giochi con la telefonia mobile. Il nostro parere del casinò Betway, dettaglia l'offerta del fornitore attraverso molti punti chiave per definire un buon casinò.

Quasi nessun'altra azienda si concentra tanto quanto Betway sul divertimento degli smartphone e dei giochi con i tablet. Un punto di vendita unico come questo è una ragione sufficiente per mettere alla prova il casinò. In realtà, siamo ben lungi dall'essere gli unici ad essere stati sedotti da Betway, come dimostra la recensione di Betway su https://www.miglioricasinoonline.info/recensione-betway-casino/

L'operatore MT Secure Ltd. ha una grande esperienza. Nonostante la sua giovinezza, Betway è quindi un casinò, che capisce di brillare per il suo know-how, l'affidabilità e il massimo della scelta.

Se non avete uno smartphone, potete anche giocare ai giochi per computer - compreso l'accesso a un ricco pacchetto bonus, giochi emozionanti e tante emozioni!

Punti di forza speciali

Design piacevole

Più di 1000 giochi

Ideale per i giocatori di telefonia mobile

Fornitori di servizi di pagamento seri

Ora giocabile anche in viaggio

100 giri liberi al deuce

L'innovazione è un must per gli operatori. L'offerta di giochi è moderna, il sito web lascia un'impressione duratura e sembra assolutamente serio. Ci si abitua rapidamente alla navigazione a menu sul PC. Tuttavia, è subito chiaro che Betway è fatta per l'intrattenimento mobile. In qualità di cliente registrato, potete seguirlo in qualsiasi momento - con denaro reale o gratuitamente.

Vari jackpot completano l'allettante offerta. Sono previste anche promozioni bonus e un saldo di partenza del 100% fino a 250 euro. Questo sarà accreditato sul vostro conto con i primi quattro depositi. I primi 20 giri gratuiti del Libro dei Morti sono disponibili dopo la registrazione, senza dover investire un solo centesimo. Altri 100 giri gratuiti saranno accreditati nei giorni 1 e 2 dopo il tuo deposit.pins gratuito Betway + bonus sicuro!

1.) Recensione dettagliata del Casinò di Betway: Probabilità di vincita

Oltre 1.000 giochi è un numero civico, ma non spiega le probabilità di Betway. Ecco perché la nostra redazione ha valutato se vale davvero la pena di giocare qui. Troviamo la risposta principalmente dai fornitori di software che lavorano con il casinò online dal 2016. Hanno l'ultima parola sulle tariffe di pagamento. Naturalmente, non possiamo darvi una cifra complessiva, perché, dopo tutto, ogni slot machine ha la sua tabella dei pagamenti, e anche i classici differiscono in modo significativo l'uno dall'altro a seconda della variante.

Proprio perché sono gli sviluppatori stessi a determinare le quote, è incredibilmente importante per Betway non farsi coinvolgere da nessun fornitore. I partner sono selezionati molto attentamente - e questo sembra funzionare bene con i giocatori.

Vale quindi la pena di studiare le regole e le quote prima di fare una scelta. L'impressione generale che abbiamo avuto al Betway Casino è positiva. Ciò vale non solo per le probabilità in quanto tali, ma anche per la RTP. Raramente è inferiore al 96% per le slot, e le slot con jackpot sono l'eccezione. I bassi tassi di redistribuzione che ci si può aspettare in questo Paese sono dovuti al fatto che, in caso di vittoria, sono a volte milioni di euro che vengono buttati via, ma almeno decine di migliaia.

Una cosa è chiara: le macchine con un jackpot elevato di solito hanno sempre un RTP relativamente basso. Tuttavia, questo non ha nulla a che vedere con la mancanza di serietà, ma è dovuto al fatto che i jackpot devono essere riempiti in un modo o nell'altro. Non ha quindi molto senso buttare via i soldi. Le sovvenzioni di base qui sono un po' più basse che nelle slot machine senza jackpot.

Diamo un'occhiata a Mega Fortune. Sono quasi 2 milioni di euro, che è un grande premio. Nonostante ciò, la RTP è del 96,4%. Questa macchina è quindi chiaramente l'eccezione, poiché il tasso di vincita dovrebbe essere molto più basso, specialmente con jackpot così alti.

Le probabilità di vincere alla roulette, al blackjack, al baccarat, al poker e ad altri giochi sono state fissate decenni fa dagli inventori di questi giochi. Ci sono regole standard chiare, alle quali il Betway Casino si attiene naturalmente - proprio come i fornitori di software che sono attivi qui.

I pagamenti ai tavoli non sono veloci come alle slot, ma le quote possono essere impostate da voi. Questo funziona meglio nella roulette, perché sei tu a decidere se vuoi scommettere su quote singole, decine, colonne o anche il tuo numero fortunato.

Questi giochi al Betway Casino meritano di essere giocati:

Libro dei Morti

Starburst

Giochi dal vivo da Betway

Fortuna Divina

Sala degli Dei

Mega Molah

In ogni caso, il divertimento deve sempre venire prima del gioco d'azzardo. Dopo tutto, cosa vi dà le migliori possibilità di vincere se non vi piacciono affatto le slot o i giochi classici? Alla fine, le probabilità sono solide in tutte le categorie, e sicuramente vedrete alcune discrepanze non solo al Betway Casino.

Quando un casinò online è autorizzato da MGA Malta, le probabilità devono essere serie come in qualsiasi altra area. Quindi siamo stati positivi prima di iniziare il nostro approfondito test di Betway. Specialmente nell'area delle vecchie slot machine, alcuni giochi sono meno redditizi di altri.

In ultima analisi, però, non bisogna solo prestare attenzione alle probabilità, ma bisogna anche potersi godere prima il gioco selezionato. Prima o poi si è sicuri di ottenere grandi vincite. Se le cose non vanno bene come sperate, siete ovviamente liberi di passare ad altri slot e classici.

La RTP viene regolarmente rivista e le quote dei vincitori sono fissate dai produttori dei giochi. Quindi basta dare un'occhiata al tavolo e avere una visione d'insieme prima che il gioco inizi.

2.) Betway: L'offerta di gioco

Per quanto riguarda la selezione di slot, classici, giochi di abilità e jackpot, Betway si è chiaramente guadagnato un posto nella massima serie. Con oltre 1.000 giochi di tutti i tipi, c'è qualcosa per tutti quelli che cercano la varietà. Betway ispira soprattutto attraverso la selezione dei fornitori. Solo le migliori etichette hanno un posto qui.

Gli operatori sono orgogliosi dei numerosi nuovi prodotti che ricevono regolarmente un posto nel portafoglio di Betway. Non passa giorno senza che vengano introdotte nuove macchine, nuovi giochi da tavolo e nuovi giochi dal vivo, cosa che secondo i nostri esperti vale la pena di considerare. Il "nuovo modo di cercare" è anche un punto di forza, perché categorie di giochi come questa non si trovano certo in ogni angolo.

Nella maggior parte dei casinò, c'è un ordinamento per tipo di gioco - a partire dalle slot, alla roulette e al blackjack o anche ai giochi dal vivo. Inoltre, di solito è possibile visualizzare individualmente i nuovi giochi, i giochi popolari e altri giochi speciali.

L'offerta di gioco del Betway Casino segue un proprio percorso in questo senso. Cliccando sulle categorie vengono visualizzati termini come "Egitto", "Simboli di Sticky Wild", "Giri liberi" e altro ancora. Qui i giochi sono ordinati principalmente in base alle loro funzioni.

3.) Betway: Il casinò dal vivo

Riunire due grandi sviluppatori sotto lo stesso tetto non è probabilmente l'idea peggiore. Oltre al popolare fornitore di giochi dal vivo Evolution Gaming, Betway ha anche le sue dita nella torta con Net Entertainment - letteralmente! Come cliente, si ottiene un'ampia scelta di tavoli, tipi di gioco e varianti.

Chi trova la roulette troppo monotona da sola è invitato a godersi le diverse versioni di Poker, Blackjack, Baccarat e infine la famosa ruota Evolution Gaming Live Dream Catcher. Il mix di diversi giochi offre un intrattenimento di lunga durata. E anche dal punto di vista operativo, non c'è motivo di criticare il casinò Betway Live.

Al contrario: alcune tabelle sono accessibili a partire da 10 centesimi. Gioca gratis, ma purtroppo non funziona nemmeno per questo provider.







In termini di trasparenza, il fornitore in questo settore è difficile da battere. Da un lato, Betway vi mostra quanti giocatori sono attualmente ai tavoli. D'altra parte, c'è una panoramica di tutte le opzioni di scommessa che sono disponibili prima dell'inizio del gioco.

Ogni sera l'area di gioco si riempie di centinaia di giocatori, che nel frattempo hanno visto di persona quanto sia versatile la gamma Betway. Il fatto che l'azienda non sia a corto di ospiti parla da sé.