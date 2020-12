Rubriche : lettere alla gazzetta



“Caso Fancelli, è il momento di abbassare i toni”: le parole di un ex malato Covid

domenica, 20 dicembre 2020, 20:42

di riccardo tardelli

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Riccardo Tardelli, dal comune di Borgo a Mozzano, che esprime il proprio pensiero sulla recente polemica nata dai social relativa alle dichiarazioni del consigliere comunale Armando Fancelli. Tardelli chiede che siano abbassati i toni, da una parte e dall’altra, e lo dice da persona che conosce bene il covid-19, essendo stato colpito da questa malattia ed essendo stato ricoverato in ospedale per molto tempo.

“Non so se è il momento di farla finita con il caso Fancelli. Ritengo che sicuramente non aveva intenzione di esprimersi in questo modo avendolo avuto anche come collega di lavoro. Ciò non toglie che sia stata una battuta infelice che non si cancella con delle scuse, peraltro tardive. Questa è una calamità seria e ritengo che non debba essere oggetto di commenti anche semplicemente spiritosi. Non essendo un tipo da social non ero intervenuto ma ritengo di dover intervenire non per me ma per tutte quelle persone che non hanno avuto la fortuna di uscirne come e comunque hanno avuto un percorso anche più duro del mio per recuperare. Paradossalmente gli anziani erano più motivati dei giovani ad impegnarsi ad uscirne. Sicuramente ormai Armando ha capito ma spero serva a tutti noi per non commettere lo stesso errore. Ringrazio gli amici della Gazzetta del Serchio che mi hanno dato la possibilità di sensibilizzare tutti noi ma soprattutto chi rappresenta a qualunque livello e di qualunque estrazione politica a non cadere in questi errori”.