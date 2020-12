Rubriche : lettere alla gazzetta



"Ciao Beppe"

martedì, 1 dicembre 2020, 08:28

Gli irriducibili fan del Gruppo Enabanda, con una breve ma intensa lettera, hanno voluto ricordare il chitarrista Giuseppe Ferrari, conosciuto dagli amici come "Beppe", scomparso improvvisamente all'età di 66 anni. Nativo di Busto Arsizio, viveva da 20 anni con la scrittrice Maura Bertolozzi di Bagni di Lucca, nella frazione di Bagni Caldi a Ponte a Serraglio. Era uno stimato chitarrista. E' stato uno dei fondatori del progetto Atelier di Scrittura Musicale Radio Radiante nato al Centro di Salute Mentale di Fornaci di Barga, progetto che ha prodotto tre cd's in collaborazione con grandi musicisti, tra cui l'arrangiatore di Mina, Ugo Bongianni. Insieme alla lettera, alleghiamo anche un video in tributo a Giuseppe:



"Improvvisamente sei volato via, siamo increduli, addolorati e vogliamo ricordarti con questo bel video girato da Aldo Lanini nell'estate 2016 a Casabasciana.



Grazie per le belle serate che ci hai fatto trascorrere insieme al gruppo.



Sei e resti nei nostri cuori. Maura ti abbracciamo".



Con l'affetto di tutti gli irriducibili fan del Gruppo Enabanda.



Video "Ciao Beppe"