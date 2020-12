Rubriche : il serchio ricorda



Cinquant'anni per essere cittadini di Magnano

martedì, 22 dicembre 2020, 10:36

di manuele bellonzi

Gli statuti preunitari delle comunità locali prevedevano regole rigide per ottenere la cittadinanza comunale. Le risorse erano spesso scarse e si voleva così evitare di suddividere quei pochi beni anche fra i forestieri o chi occasionalmente risiedesse nei paesi. Lo statuto di Magnano (Villa Collemandina) del 1564 prescriveva almeno cinquant'anni di residenza per ottenere tutti i benefici della cittadinanza, ossia soprattutto di godere "delli beni communali di esso Commune di Magnano, come prati, campi, cerrete, frutti e legnami, ed ogni altro bene, che da essi si cavi".