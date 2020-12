Rubriche : il serchio ricorda



Gli zingari di Caprignana

martedì, 1 dicembre 2020, 08:57

di manuele bellonzi

Caprignana, 1683. Nelle scritture dell'antico comune si trova registrato: "Item a ser Camillo Grisanti per aver dato alli zingari per ordine del Comune: lire 1 e bolognini 4". I popoli rom e sinti già dal XIV secolo attraversavano l'Europa. E per il timore della loro reputazione di maghi e chiromanti, quando la superstizione dilagava, in Garfagnana il Comune di Caprignana diede al loro passaggio nel 1683 l'obolo suddetto, poi trascritto nei registri pubblici.