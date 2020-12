Rubriche : lettere alla gazzetta



"Grazie all'amministrazione di Bagni di Lucca per aver riconosciuto il nostro impegno"

mercoledì, 23 dicembre 2020, 17:24

di auser bagni di lucca

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di Auser Bagni di Lucca in cui si ringrazia il sindaco di Bagni di Lucca e l'amministrazione comunale per il riconoscimento del proprio impegno:



"È l’antivigilia di Natale. In questa atmosfera molto preoccupata e carica di incognite, abbiamo ancora l’opportunità di dire un grande "grazie"! Lo rivolgiamo all'amministrazione comunale di Bagni di Lucca che ha ritenuto di riconoscere il nostro impegno in maniera molto concreta.



E’ vero, dal primo giorno dell’anno all’ultimo - eccetto le domeniche e le feste comandate - i nostri volontari restano accanto alle famiglie svolgendo il servizio di consegna di cibo fresco e consegna di cibo a lunga conservazione. In più si consegnano abiti, mobili e tutto ciò che serve per la casa. Cerchiamo di ascoltare ogni richiesta di aiuto e, insieme ad altre associazioni e al servizio sociale, risolviamo piccoli, grandi problemi.



Tutti noi della Rete di Solidarietà Alimentare di Bagni di Lucca ci siamo impegnati a rendere più piacevole questo difficile Natale inviando alle nostre 97 famiglie un pacco dono con i più cari auguri.



Ecco, ci è stata riconosciuta la serietà, la continuità, la presenza costante che ci impegna da 5 anni a questa parte. Abbiamo ricevuto, sia l’intero importo del 5 per mille del comune di Bagni di Lucca, ovvero €2844,41, sia, la somma di ben €10.000,00 che sono parte del Fondo di Solidarietà Alimentare proveniente dalla nota ordinanza n. 658 del 29/03/2020 emessa dal dipartimento di protezionecivile con la quale in relazione alla situazione economica conseguente all'emergenza Covid-19 ilministero dell'interno ha disposto il pagamento di un importo complessivo di € 400.000.000,00 a favore dei comuni, calcolando la ripartizione delle risorse per l'80% sulla base anagrafica, e peril 20% sulla base del reddito pro capite comunale confrontato con il dato nazionale per interventi di solidarietà alimentare. In novembre è stata erogata una nuova somma equivalente e vengono riproposte le seguenti modalità di intervento:



-Erogazione Buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;



-Acquisto diretto di generi alimentari o prodotti di prima necessità.



Al comune di Bagni di Lucca è pervenuta la somma di € 44.840,04 anche per questa secondaquota in seguito alle "Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica daCovid-19” del 23/11/2020 le indicazioni dell’Amministrazione per l’utilizzo dei fondi sono stabilite come segue:



€ 34.840,04 sono stati consegnati in buoni spesa ai richiedenti a seguito della valutazione deiservizi sociali.



€ 10.000,00 sono stati affidati per acquisto diretto di generi alimentari tramite associazione delterzo settore come richiesto.



L’associazione del terzo settore indicata è l’Auser Bagni di Lucca in qualità di Capofila dellaRete di Solidarietà Alimentare che si impegna dal 2015 accanto ai cittadini in difficoltà.



Ringraziamo con entusiasmo, il nostro sindaco, Paolo Michelini, la giunta e tutti i dipendenti dell’amministrazione con i quali collaboriamo continuativamente. Questo atto di fiducia nei nostri confronti è davvero un grande regalo!



Quindi possiamo festeggiare questo Natale 2020 all’insegna della concreta possibilità di poter continuare il nostro impegno verso gli amici meno fortunati del nostro comune.



Tanti auguri di vere e buone feste a tutti!"