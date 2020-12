Rubriche : lettere alla gazzetta



"Io, in isolamento da 20 giorni, ancora non sono riuscito a segnalare la mia positività sull'App Immuni"

martedì, 1 dicembre 2020, 13:38

di sauro bonaldi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di un cittadino della Valle del Serchio, risultato positivo al Covid, che la dice lunga sul funzionamento della tanto osannata App Immuni:



"Buongiorno, sono a inviarvi una segnalazione e una mia considerazione, diciamo "sconcertata" se vogliamo usare un termine tranquillo. Mi riferisco alla così tanto osannata App Immuni.



Io sono 20 giorni che sono in isolamento perché positivo al Covid19. Sto (grazie a Dio) molto meglio e spero di essere in fase di uscita. Quello che voglio segnalare é questo: al secondo giorno della mia positività, con una chiamata telefonica, l'ufficio igiene mi dà le disposizioni e mi invita caldamente ad attivare l'App Immuni perché la Regione Toscana vuole che si attivi con celerità, queste le parole esatte.



Io gli ho detto che avevo già provato da subito a segnalare la mia positività all'App, ma senza avere risposte positive. La persona dell'ufficio igene si prende l'impegno di sollecitare e farmi contattare perché era importante; io, da quel giorno, ho costantemente provato a segnalare tramite l'App, senza ricevere risposta. Ad oggi, dopo 20 giorni con l'App Immuni sempre accesa, non sono mai riuscito a segnalare la mia positività né nessuno mi ha mai chiamato.



Io posso anche dare un valore tecnologico a questa App, ma quando viene mal gestita con incompetenza e superficialità, questo fa veramente incazzare perché poi vedo politici e amministratori che si sciacquano la bocca e si fanno belli con messaggi sui social, ma la realtà è che stanno prendendo in giro i cittadini a scapito della salute di tutti...



Almeno abbiano il rispetto di stare zitti o di far in modo che questi strumenti che non sanno far funzionare vengano ritirati. Grazie".