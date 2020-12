Rubriche : le violenze sulle donne



La violenza sulle donne è trasversale

martedì, 1 dicembre 2020, 08:53

di commissione pari opportunità barga

La Commissione Pari Opportunità del comune di Barga conclude con questo comunicato la sua campagna contro la violenza sulle donne del mese di novembre: "Le violenze sulle donne".



La violenza sulle donne, in ogni sua forma, avviene su tutto il territorio mondiale, senza eccezioni. Questo perché non è direttamente legata alle condizioni economiche, allo status educativo e sociale delle vittime e dei maltrattanti.

Come evidenzia il report “Questo non è amore 2019”, diffuso dalla Polizia di Stato, non esiste distinzione di latitudine. L’incidenza delle violenze denunciate alle forze dell’ordine mostra gli stessi valori sia in Piemonte che in Sicilia con aggressori e vittime appartenenti a tutte le classi sociali, culturali e ceti economici.

Inoltre, superando uno stereotipo, gli autori di violenza nella nostra nazione nel 2019 sono per il 74% di nazionalità italiana e solo per il 26% di nazionalità straniera. Anche le stesse donne vittime di violenza sono per l’80,2% di nazionalità italiana e solo per il 19,8% di nazionalità straniera.

Dunque, non esiste una categoria sociale “più predisposta” a subire violenza. Essa si presenta in modo democratico caratterizzata da trasversalità territoriale, generazionale e di appartenenza sociale, senza eccezioni per nessuna donna.

Per avere aiuto o anche solo un consiglio chiama il 1522 (numero antiviolenza e stalking), gratuito anche da cellulare e attivo 24 h su 24. Rispondono operatrici specializzate. Altrimenti utilizza la chat: https://www.1522.eu



Seguite e condividete la pagina FB della CPO di Barga