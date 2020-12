Rubriche : il serchio ricorda



Le monache di San Pietro in Campo

martedì, 8 dicembre 2020, 08:37

di manuele bellonzi

Dobbiamo al volume Il Territorio di Barga del 1881, opera del canonico Pietro Magri, la notizia che in San Pietro in Campo esisteva un "Monastero di donne dell'ordine di S. Agostino, anteriore al 1256, nel quale anno il Pontefice Alessandro IV prescrisse loro un abito proprio". Nel 1283 il vescovo di Lucca confermò l'elezione della Priora del romitorio.



Alle monache di San Pietro in Campo presero il posto i frati (ancora oggi nella toponomastica c'è la Località Fratini), ricordando sempre il Magri che nel 1414 lo Statuto di Barga prescriveva che "niuna persona (...) faccia alcun danno, guasti o incendio in cose o sopra cose (...) del romitorio di Campo San Pietro da Barga, e dei Frati di detto romitorio". Afferma lo storico ottocentesco barghigiano che "Tuttora scavando nei pressi della Chiesa si trovano i muramenti di questo antichissimo Monastero".