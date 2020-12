Rubriche : il serchio ricorda



L'Ospedale di San Leonardo di Calavorno

martedì, 15 dicembre 2020, 08:10

di manuele bellonzi

Fra i tanti ospedali dedicati all'assistenza e all'ospitalità per i poveri e viandanti che attraversavano la Valle del Serchio, si ritrova nelle fonti anche quello di San Leonardo di Calavorno, sotto la giurisdizione dei Rolandinghi, nobili longobardi. In origine ubicato nei pressi del ponte sul Serchio, se ne ha notizia fin dal 1260, anche se sicuramente fondato in precedenza. Nel 1451 durante una visita pastorale la struttura è già in completo abbandono. Nel 1554 si ha notizia che l'ospedale viene spostato sul piano di Ghivizzano, affidandone la custodia e la gestione a un certo Benedetto Canacci di Ghivizzano. Ancora oggi questo fabbricato è esistente e una lapide ne ricorda l'antico uso di pubblica ospitalità.