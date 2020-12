Rubriche : il serchio ricorda



Ritrovati i discendenti di un Castellano delle Verrucole

lunedì, 28 dicembre 2020, 11:51

di manuele bellonzi

La passione per la ricerca delle storie familiari e la determinazione di un americano hanno permesso una nuova e interessante scoperta sulla Fortezzadelle Verrucole. Gli "Amici della Fortezza delle Verrucole", un gruppo di appassionati di storia locale che da più di vent'anni si occupa di ricerche archivistiche, ha messo a segno un altro bel risultato, ricostruendo la storia familiare dei Vincenzi. La presenza del capitano Orazio Vincenzi, che comandò il forte alla fine del Cinquecento, ha permesso di seguire la sua genealogia e ritrovare lo stemma familiare per merito di un sigillo usato a Verrucole (nella foto). I Vincenzi erano una famiglia antica di Ferrara, sede originaria del Ducato estense, e particolarmente dediti alla carriera militare. Uno dei loro discendenti fu fatto conte da Carlo Emanuele I°, Duca di Savoia. La particolarità fu che i discendenti del comandante Orazio Vincenzi non tornarono a Ferrara e continuarono a vivere nei paesi di Verrucole e Caprignana per generazioni. Grazie a un sito web di genealogia e alla ricerca sul DNA e alla passione per la ricerca di un discendente dei Vincenzi che vive negli Stati Uniti, il legame con la Garfagnana, Ferrara e con il comandante delle Verrucole è stato dimostrato anche dai documenti e dalle fonti archivistiche.