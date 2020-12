Rubriche : lettere alla gazzetta



Simonini a Taccini: "La Lega perde un altro valido rappresentante"

martedì, 29 dicembre 2020, 09:55

di simone simonini

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera dell'ex leghista Simone Simonini, oggi coordinatore provinciale di "Cambiamo!", in risposta all'intervento del consigliere Piero Taccini, dimessosi dalle file della Lega:



"Mi trovo costretto ad intervenire in merito al comunicato "racconto stampa" del Consigliere Comunale di Coreglia Antelminelli Piero Taccini, da oggi unitosi a noi fuoriusciti dalla lega ben 13 mesi prima.



Ho ricordi bellissimi vissuti in lega con Taccini, mi ha fatto crescere molto quando ricoprivo la carica di Segretario politico.



Non posso negare il suo impegno sul territorio, "quella sezione l'avevamo costruita anche con il suo prezioso lavoro di militanza".



Il suo racconto è impeccabile, solo un refuso tra "Bizzotto" mai venuta in Valle, e Vizzotto, cognomi e dirigenti non Toscani, ma Veneti come quello di Recaldin due volte mancato Sindaco di Piove di Sacco.



Ricordo a Taccini, e non sono il solo in quel direttivo, che voleva uscire ed abbandonare prima di tutti noi, per poi a sorpresa rimanere e prolungare la sua battaglia, contro il nulla che avanza.



Lui sa benissimo che non sarei potuto rimanere al fianco di certi personaggi e spalleggiarli, soprattutto dopo essere stato congedato così, con disonore, il mio orgoglio non valeva certo un simbolo di partito.



Di Piero porterò solo ricordi belli, anche pensandolo la sera in poltrona, l'unica che possiedo in salotto, quando leggo o guardo la tv.



Caro Taccini, capisco il tuo sfogo su di me dopo le ruggini delle amministrative di Coreglia, però chi è causa del suo male pianga se stesso.



Simonini finché troverà nella gente lo stimolo ad andare avanti, lo farà, e presenterà liste ovunque lo riterrà opportuno, consapevole di offrire nuovi e diversi spazi di democrazia, e perché no, magari risultare l'ago della bilancia, conscio dei risultati che prima o poi torneranno ad essere favorevoli.



La lega perde un altro valido rappresentante in un Comune fondamentale come quello di Coreglia Antelminelli.



Da parte mia invece, rimarrà stima e amicizia verso Taccini, anche dopo alcune frasi poco consone nei miei confronti".