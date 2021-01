Rubriche : lettere alla gazzetta



"Bagni di Lucca, pronti a ripartire per un 2021 migliore"

venerdì, 1 gennaio 2020, 16:32

di quinto bernardi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Quinto Bernardi, segretario regionale toscano della Democrazia Cristiana Storica, rivolta ai cittadini di Bagni di Lucca:



"Cari amici e compaesani,

un lungo e difficile anno si chiude alle nostre spalle, ma è con gli occhi della speranza e dell'ottimismo che attendiamo l'alba di una nuova fase storica. L'augurio è che il 2021 sia l'anno della ripresa economica e della riconquista della libertà.

Il fardello di questi ultimi mesi è doloroso e ingombrante: lo è per chi ha perso un proprio caro, per chi non ha più un lavoro e per chi ancora sta combattendo in queste ore contro il virus; lo è per chi è provato dalla solitudine, dalla crisi e dell'incertezza dettata dai tempi correnti.

Non possiamo riavvolgere il nastro e cancellare questo anno orribile, ma possiamo fare tesoro dell'esperienza acquisita e affrontare il 2021 a testa alta, con speranza, coraggio e voglia di crescere.

Ogni giorno è una nuova opportunità per ricominciare e anche la nostra cittadina termale, dopo la notte buia dalla pandemia, è pronta a ripartire per fare del 2021 un anno migliore.

Al termine di questo anno così intenso e difficile voglio rivolgere un sentito ringraziamento ai volontari ed al presidente Fabbri Moreno, della Croce Rossa di Bagni di Lucca, che hanno affrontato col sorriso e la spensieratezza che caratterizza la giovane età l'anno scolastico più difficile di sempre.

Voglio ringraziare tutti voi dell'associazionismo, i volontari, le parrocchie e i servizi sociali, le forze pubbliche, i dipendenti comunali, la giunta comunale e il sindaco di Bagni di Lucca.

Voglio ringraziare i cittadini, autentici eroi di questo anno che se ne va, per la loro pazienza, rispetto e sacrificio che hanno consentito alla nostra amata cittadina di Bagni di Lucca di non soccombere alla pandemia.

Vi auguro un 2021 pieno di felicità e amore".