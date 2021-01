Rubriche : lettere alla gazzetta



"Bagnidilucca.info, occasione sprecata per rivitalizzare il commercio"

venerdì, 8 gennaio 2021, 19:43

di fiorenzo recchia

Riceviamo e pubblichiamo questa riflessione da professionista di Fiorenzo Recchia, prossimo candidato alle elezioni comunali nel comune termale, sul sito Bagnidilucca.info:



"Un sito che non serve ad un bel niente... è solo un copia sbiadita di www.valdilima.org, che inoltre ha il pregio di attaccarsi ad altre piattaforme. Perchè l'obiettivo della promozione turistica deve essere quello di ottenere visibilità; ma qui siamo alle solite, per trovare Bagni di Lucca su internet bisogna digitare le tre parole Bagni di Lucca... ma se non si conosce l'esistenza di Bagni di Lucca, come si fa a digitare il nome? Il cane si morde la coda...



Per ottenere visibilità bisogna attaccarsi a piattaforme già esistenti per farsi ritrovare sul web da potenziali turisti che digitano ad esempio "vacanze in Toscana". Io questo l'ho fatto in cinque lingue e in nessuno dei casi le prime 10 pagine di risultati di ricerca hanno mostrato qualcosa sul nostro comune.



Esistono canali specializzati per ottenere visibilità sul web, ad esempio i travel blog. Io ad esempio lavoro con un travel blog olandese che ha tra i 230000 e 260000 users unici al mese, un quarto del flusso turistico annuale dall'Olanda al nostro paese. Coppie dai 35 anni in su con doppio reddito al di sopra dei 35000 euro annuali, amanti dell'Italia che non cercano un posto per le loro vacanze ovunque, ma un posto per le loro vacanze in Italia!



Invece si fa un sito per l'accoglienza e si confonde con la promozione. Come sempre si è fatto lo sbaglio di pensare che i turisti cadono dal cielo; invece bisognerebbe andarli a cercare e indurli a spendere i loro soldini qui. Occasione sprecata per rivitalizzare il commercio a Bagni di Lucca.



E intanto ci rimaniamo a guardare l'ombelico..."