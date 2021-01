Rubriche : lettere alla gazzetta



"Centrale sulla Lima, oggi è un giorno di festa"

sabato, 9 gennaio 2021, 20:29

di liano picchi

"Oggi è un giorno di festa per tutti coloro che hanno a cuore l'ambiente e lo sviluppo turistico della valle della Lima.



La Conferenza dei servizi che si é tenuta in Regione ha finalmente decretato la fine del devastante progetto di un ricco Genovese che li voleva costruire un impianto idroelettrico.



Un incubo durato oltre 8 anni per tutti quei giovani che lì hanno investito soldi e tempo per dar vita ad un'attività di rafting che ha portato nella vallata migliaia di turisti da tutte le parti d'Italia; lo scorso anno non certo facile per il turismo, le presenze hanno superato quota 10.000.



Questo già rappresenta una notevole boccata di ossigeno per una vallata in cui il lavoro scarseggia, ma lo sarà ancor più in prospettiva se Provincia e Comune vorranno prendersi cura di ricercare finanziamenti per istallarvi un campo slalom che porterebbe stabilmente ad allenarsi moltissimi atleti da ogni luogo d'Italia e non solo.Nel periodo invernale ed inizi primavera, infatti, quando nel nord Italia e nei paesi d'oltr'Alpe i ghiacciai non rilasciano acqua, qui potrebbero venirsi stabilmente ad allenare squadre di atleti, con evidenti ricadute sullo sviluppo turistico della vallata e non solo.



In quale altra parte d'Europa è infatti possibile trovare impianti termali, sciistici e praticare sport fluviali nel raggio di pochi chilometri?



Per non parlare poi di tutte le altre attività sportive ed escursionistiche che le nostre colline e montagne circostanti potrebbero offrire.



Basterebbe solo crederci e non permettere che altri scempi come questo appena scampato possano distruggere quello che la natura ci ha generosamente offerto, e che noi, almeno fin ora, abbiamo ben poco saputo apprezzare.



Bisognerà però stare in guardia, perché la speculazione é sempre pronta ad approfittarsi della compiacenza di certi politici e di cittadini distratti, anche in questa vicenda lati oscuri non sono mancati e quando avremo finito di esaminare per bene le carte non mancheremo di essere più espliciti".