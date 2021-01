Rubriche : lettere alla gazzetta



"Distretto rurale, un'opportunità per il territorio"

venerdì, 22 gennaio 2021, 13:07

di giuseppe nardi

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di Giuseppe Nardi, di Torre in Valfreddana, che sollecita a cogliere l'opportunità di riconoscere un distretto rurale per lo sviluppo del territorio:



"Esistono delle opportunità - di un certo interesse - che possono (anzi dovrebbero) essere colte per garantire lo sviluppo del nostro territorio che, peraltro - da sempre, è caratterizzato da molteplici aspetti di eccellenza dal punto di vista ambientale e delle produzioni agricole.



Una tra queste opportunità è il riconoscimento di "distretto rurale" dell'ambito territoriale costituito dalle colline lucchesi e dalle aree agricole limitrofe - ambito che possiede tutti i requisiti utili per ottenere tale riconoscimento.



Il distretto rurale è disciplinato dalla legge regionale n. 17 del 5 aprile 2017 e dal relativo regolamento del 23 marzo 2018 (ad oggi esistono già costituiti alcuni distretti rurali in Toscana).



Non sembra chiaro - tuttavia - a chi sia demandato il compito di prendere l'iniziativa per l'avvio delle procedura in materia (per lo meno per quanto riguarda il nostro territorio).



E' da domandarsi se il distretto rurale sia ritenuto - in effetti - una opportunità da far valere oppure no ?



La sensazione - comunque - è che non interessi a nessuno.



Ma si può sollecitare una qualche iniziativa?"