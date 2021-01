Rubriche : lettere alla gazzetta



"Noi, italiani in Brasile, abbandonati dal governo"

venerdì, 29 gennaio 2021, 15:26

di roberto paranzani

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di Roberto Panzarani, cittadino italiano rimasto bloccato in Brasile a causa della nuova ordinanza firmata dal ministro Roberto Speranza:



"Buongiorno, volevo ringraziare il sig. Guido Simonelli per la sua lettera che esprime perfettamente la situazione di noi italiani in Brasile in questo momento. Ogni giorno chiamo la ambasciata senza avere nessuna notizia. È già un miracolo se rispondono al telefono. Una situazione di abbandono totale. Sono d’accordo, è stata chiusa la porta in faccia a tutti gli italiani abbandonati in una situazione che lo stesso governo descrive pericolosa. Un decreto fatto dalla mattina alla sera senza nessuna possibilità per noi di poterci organizzare in qualche modo. Ma naturalmente il governo (se ancora esiste in questo momento) ha altro a cui pensare. Spero che anche altri connazionali possano condividere la loro situazione in questo momento e vedere se qualcuno ci può ascoltare. Grazie per l’ospitalità,



Cordiali saluti"