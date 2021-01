Rubriche : lettere alla gazzetta



"Noi senza luce e riscaldamento dalle 4 di stanotte. La politica dov'è?"

venerdì, 1 gennaio 2020, 20:42

di giovanni regali

Riceviamo e pubblichiamo questa testimonianza di un cittadino di Sillano, Giovanni Regali, che denuncia il disagio patito per il prolungato black-out che da stanotte ha interessato anche il proprio paese:



"Dalle 4 di stanotte interi paesi, fra cui Sillano, sono rimasti senza corrente. Sfido chiunque a passare un'intera giornata quassù, con persone anziane in casa, senza luce né riscaldamento: perché molti paesi, da queste parti, hanno le stufe a pellet ed hanno quindi bisogno dell'energia elettrica per funzionare.



Siamo praticamente isolati. Ci si può immaginare qual è l'attuale situazione che stiamo vivendo. I paesi della Garfagnana sono sempre stati abbandonati dalla politica, e ancor di più lo si evince da queste situazioni. E' incredibile che manchi la luce per così tante ore. Leggiamo sui giornali che sarebbero state messe in campo squadre dedicate per il ripristino della luce e, laddove questo non sia possibile, l'allestimento di gruppi elettrogeni. Bene, ci chiediamo da dove vengano queste squadre. Nel frattempo le persone stanno a casa al freddo.



Questi problemi potrebbero essere risolti facendo la dovuta manutenzione sulle strade. Basti pensare alle carreggiate che sono state bloccate per le piante cadute a seguito della neve. Di chi è la competenza? Dov'è la politica?"