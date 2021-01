Rubriche : lettere alla gazzetta



"Scuola di Bagni di Lucca Villa senza riscaldamento"

lunedì, 11 gennaio 2021, 18:29

di fiorenzo recchia

Riceviamo e pubblichiamo questo breve intervento di Fiorenzo Recchia, prossimo candidato alle elezioni amministrative con la formazione politica "L'Alternativa", sulla mancanza di riscaldamento nella scuola di Bagni di Lucca Villa:



"Volevo segnalare che la scuola di Bagni di Lucca Villa è senza riscaldamento. I genitori sono disperati specialmente in questi tempi di Covid dove per un raffreddore scatta il tampone automatico. Inoltre pare che nessuno si voglia prendere le responsabilità per questo scempio, per cui nessuno sa quando sarà risolta la situazione.



L'Alternativa condanna fermamente questo fatto e invita sia il comune di Bagni di Lucca che il preside Feola a muoversi con celerità. Non è la prima volta che ci sono problemi a questa scuola, chi di dovere si muova e risolva. Oppure sarà responsabile di bambini malati".