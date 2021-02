Rubriche



Come funzionano i coupon online

lunedì, 8 febbraio 2021, 22:08

In un’epoca in cui risparmiare fino all’ultimo centesimo non è solo un bisogno primario delle famiglie numerose, ma quasi una sfida che ogni persona ingaggia con se stesso per far quadrare i conti a fine mese, la pratica dei coupon è diventata quasi una prassi, dando così la possibilità di accedere alle migliori offerte su una serie di beni o servizi spesso considerati “di lusso”, ovvero non strettamente necessari.

Se prima tali coupon si trovavano all’interno dei quotidiani o dei magazine, solitamente promossi dalle aziende stesse per far conoscere un prodotto o invogliare il cliente a fidelizzarsi, adesso è sempre più comune la ricerca e l’utilizzo di coupon online, sia sotto forma di codici promozionali da inserire sui siti o da stampare.

Quella dei promo code è un pratica già parecchio utilizzata dalle piattaforme di betting, come ad esempio succede per i codici Stanleybet , ma che sta prendendo sempre più campo anche in altri ambiti. Vediamo come funzionano e gli ambiti in cui vengono maggiormente utilizzati.

I codici promozionali su internet

Facendo una veloce ricerca su un motore di ricerca online, si possono trovare coupon, codici ed offerte simili per quasi tutti i prodotti, dai biglietti per i concerti scontati, passando per le vacanze, gli articoli di uso comune o le scommesse sportive. Quando si fa per la prima volta un acquisto o ci si registra su un portale, non è raro che l’azienda metta a disposizione dei codici, da inserire in fase di check out dell’acquisto, per premiare il nuovo utente che ha scelto proprio quel particolare sito: questi sono i cosiddetti “Welcome Bonus”, molto famosi soprattutto per quanto riguarda le piattaforme di gioco e scommesse online.

Oltre ai bonus diretti messi a disposizione dal sito madre, ci sono parecchi portali online affiliati alle aziende in questione che offrono sconti, promozioni e bonus sotto forma di codici e coupon sul web. Nell’ultimo decennio l’utilizzo di questi coupon è aumentato a dismisura, diventando anche un comodo modo di effettuare un regalo di un certo valore per qualcuno: sono centinaia al giorno d’oggi i siti che offrono i migliori codici promozionali per accedere a scontistica sui viaggi, centri benessere, esperienze gastronomiche, beni di lusso , abbigliamento e betting.

I codici promozionali possono essere applicati praticamente su qualsiasi articolo venduto via internet, ma possono anche essere parte di un servizio VIP di fidelizzazione pensato da alcuni portali per premiare gli utenti più attivi o che utilizzano quel servizio da più tempo: si pensi ad esempio alle newsletter delle aziende di telefonia, in cui, per i migliori clienti, vengono regolarmente proposte scontistiche legate a codici o voucher.

Viaggi e benessere

Sicuramente uno dei campi in cui i codici bonus ed i voucher online trovano terreno fertile è quello riguardante i viaggi, la cura ed il benessere della persona. Sempre di più infatti c’è la tendenza a scoprire nuovi luoghi, effettuando esperienze uniche. I voucher non solo permettono di risparmiare (cosa non da poco) ma danno anche un’ottima flessibilità; a differenza delle normali prenotazioni si può riscattare l’offerta scegliendo praticamente qualsiasi data fino a pochi giorni prima dell’evento stesso.

I voucher spendibili nei centri benessere sono quelli più ambiti dagli italiani, che fuggono dallo stress lavorativo immergendosi in bagni caldi e massaggi rilassanti: se fino a poco tempo fa questa poteva essere considerata una pratica da ricchi, grazie ai voucher ed ai codici promozionali su internet, ormai tutti possono permetterselo.

Basterà quindi tenersi aggiornati sui voucher più recenti oppure effettuare una specifica ricerca online mirata, per tuffarsi in un mondo di sconti, promozioni ed estrema convenienza, creato appositamente per tutti quelli che fanno di internet un utilizzo intelligente.