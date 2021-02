“Mia madre ricoverata al Santa Croce da nove giorni ed ho ricevuto una sola telefonata!”

Altri articoli in Rubriche

venerdì, 19 febbraio 2021, 21:27

Prendere casa in affitto a Firenze potrebbe essere conveniente ora, come non mai, almeno per alcune formule abitative. Le restrizioni adottate per contenere la pandemia, quindi lo smart working e la formazione a distanza, hanno indotto molti fuori sede e recedere dai contratti d'affitto, liberando di fatto numerosi appartamenti

mercoledì, 10 febbraio 2021, 18:01

Riceviamo e pubblichiamo questo intervento del fiduciario sergente genio guastatori paracadutisti Riccardo De Lucia in occasione del 10 febbraio, giornata del ricordo, in memoria dei massacri delle foibe e l'esodo giuliano dalmata

lunedì, 8 febbraio 2021, 22:08

In un’epoca in cui risparmiare fino all’ultimo centesimo non è solo un bisogno primario delle famiglie numerose, ma quasi una sfida che ogni persona ingaggia con se stesso per far quadrare i conti a fine mese, la pratica dei coupon è diventata quasi una prassi

sabato, 6 febbraio 2021, 13:22

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di "Non una di meno Lucca" in merito alla presenza sul territorio di manifesti contro le donne che ricorrono all’interruzione volontaria di gravidanza

giovedì, 4 febbraio 2021, 12:39

Riceviamo e pubblichiamo questo intervento di Paola Mazzoni, presidente della commissione provinciale pari opportunità, in merito alle violenze e discriminazioni sul posto di lavoro

lunedì, 1 febbraio 2021, 16:42

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera firmata da alcuni abitanti delle frazioni di Isola Santa e Capanne di Careggine sulla necessità sempre più pressante di trovare una soluzione alla pericolosità della strada provinciale 13. Video