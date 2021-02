Rubriche



Prendere casa in affitto a Firenze ora è conveniente come non mai

venerdì, 19 febbraio 2021, 21:27

Prendere casa in affitto a Firenze potrebbe essere conveniente ora, come non mai, almeno per alcune formule abitative. Le restrizioni adottate per contenere la pandemia, quindi lo smart working e la formazione a distanza, hanno indotto molti fuori sede e recedere dai contratti d'affitto, liberando di fatto numerosi appartamenti.

A questi si sono aggiunti poi molti immobili destinati, in principio, agli affitti brevi per vacanzieri.

Il risultato è stato un incremento generale dell'offerta a discapito della domanda, sempre più scarsa.

In realtà, a ben guardare, soprattutto in alcune città, sembra invece che molti preferiscono prendere casa in affitto, piuttosto che acquistare.

Ciò che è cambiato rispetto al passato, sono due aspetti fondamentali: le esigenze degli inquilini e i canoni d'affitto.

Mentre i primi si sono alzati di livello, con richieste orientate sempre più verso soluzioni di qualità, in buone condizioni, in posizioni strategiche, ben illuminati e ristrutturati, i canoni seguono una tendenza in discesa.

A parte che per i monolocali, che hanno subito una contrazione di prezzo solo dello 0,2%, bilocali e trilocali vedono una diminuzione di prezzo quasi dell'1%.

Se si sta cercando casa in una città così ricca di opportunità come Firenze, quindi, non bisogna far altro che attrezzarsi con i giusti strumenti di ricerca e avviare le ispezioni.

Si sa, infatti, che cercare casa in affitto in una nuova città può comportare un grosso dispendio di tempo, energie e denaro a seconda della modalità che si adotta.

In autonomia, certo, si risparmia denaro, ma la ricerca può diventare estenuante, tra annunci, sopralluoghi, contrattazione con i proprietari.

Bisogna studiare un po' per capire a cosa si ha diritto e quali sono i propri doveri e, infine, mettersi alla ricerca senza sapere né quando ne dove si troverà il proprio appartamento.

Affidarsi a un'agenzia comporta sì un supporto professionale che solleva da tante incombenze, ma implica anche un maggiore esborso di denaro a titolo di commissione, che generalmente corrisponde con una mensilità.

La via di mezzo può essere rappresentata dalle piattaforma online dedicate agli affitti, tra cui spicca per affidabilità, sicurezza ed efficienza, Zappyrent, con la sua ampia offerta di affitti a Firenze.

Zappyrent è una piattaforma gratuita per gli utenti e facilmente consultabile.

Basta solo seguire la pagina dedicata, dalla Home, settare i parametri di ricerca, tra cui budget, formula abitativa, zona, per visualizzare solo gli annunci più adatti alle proprie esigenze.

Non resta poi che consultarli e approfondire ogni proposta leggendo la descrizione riportata dal titolare e la galleria immagini che restituisce pienamente l'idea delle condizioni di ogni immobile.

Il vantaggio di Zappyrent risiede proprio nel riuscire a sbrigare tutte le incombenze relative all'affitto di casa online, con il supporto del servizio clienti sempre presente, anche dopo la chiusura dell'accordo e per tutto il periodo di permanenza nell'immobile scelto.

Per tutelare sia gli inquilini che i proprietari, infine, la piattaforma ha adottato una politica di sicurezza molto efficace che si declina nella "Protezione Zappyrent" a tutela dei pagamenti e nella policy "Soddisfatto o rimborsato" che restituisce le somme versate all'inquilino in caso di incongruenza tra condizioni reali dell'immobile rispetto all'annuncio.