Andreuccetti tende la mano a Baccini: "Noi del Pd aperti al confronto"

martedì, 23 marzo 2021, 13:04

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera aperta a Patrizio Andreuccetti, nuovo segretario del Partito Democratico, scritta da Alberto Baccini, coordinatore di Italia Viva di Lucca e i suoi Territori

martedì, 23 marzo 2021, 08:47

Le voci che ormai circolano da un po' di tempo sul possibile addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus, si stanno intensificando sempre più. Le notizie trapelano, i giornali e i gossip si fanno sentire e i titoli di questa grande notizia li stanno caratterizzando, specialmente in questo ultimo periodo

domenica, 14 marzo 2021, 11:29

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado di Camporgiano che, giustamente, si chiedono come sia possibile che, in piena pandemia, la scuola venga "sacrificata" per il Rally del Ciocco

sabato, 13 marzo 2021, 13:01

Ci sono storie che lasciano non pochi spazi deserti e rendono complicato silenziare lo spettro del dubbio. Torniamo a Stanghella e la vicenda giudiziaria che voglio raccontarvi è quella relativa alla scomparsa di Samira El Attar

giovedì, 11 marzo 2021, 12:30

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa interessante e intelligente testimonianza-riflessione sul Covid-19 che è anche una forte critica nei confronti del direttore (ir)responsabile Aldo Grandi, inviataci da un paramedico lucchese attualmente residente in Scozia dove svolge la sua professione

mercoledì, 10 marzo 2021, 13:20

