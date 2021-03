Giocare online: un’ottima alternativa quando si resta a casa

Altri articoli in Rubriche

giovedì, 25 febbraio 2021, 09:42

Un lettore ci invia questo 'pensiero di un italiano qualsiasi' che è una riflessione sullo stato della politica e i suoi protagonisti negli ultimi decenni nel nostro sfasciato paese. La condividiamo in gran parte e la pubblichiamo volentieri

lunedì, 22 febbraio 2021, 10:22

Un giovane di Castelnuovo di Garfagnana, Stefano Grilli, ci ha contattato per segnalare quello che lui stesso definisce un caso di “malasanità” che vede protagonista l’ospedale Santa Croce

venerdì, 19 febbraio 2021, 21:27

Prendere casa in affitto a Firenze potrebbe essere conveniente ora, come non mai, almeno per alcune formule abitative. Le restrizioni adottate per contenere la pandemia, quindi lo smart working e la formazione a distanza, hanno indotto molti fuori sede e recedere dai contratti d'affitto, liberando di fatto numerosi appartamenti

mercoledì, 10 febbraio 2021, 18:01

Riceviamo e pubblichiamo questo intervento del fiduciario sergente genio guastatori paracadutisti Riccardo De Lucia in occasione del 10 febbraio, giornata del ricordo, in memoria dei massacri delle foibe e l'esodo giuliano dalmata

lunedì, 8 febbraio 2021, 22:08

In un’epoca in cui risparmiare fino all’ultimo centesimo non è solo un bisogno primario delle famiglie numerose, ma quasi una sfida che ogni persona ingaggia con se stesso per far quadrare i conti a fine mese, la pratica dei coupon è diventata quasi una prassi

sabato, 6 febbraio 2021, 13:22

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di "Non una di meno Lucca" in merito alla presenza sul territorio di manifesti contro le donne che ricorrono all’interruzione volontaria di gravidanza