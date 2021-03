Rubriche



XM - La migliore piattaforma di trading Europa 2021

mercoledì, 10 marzo 2021, 13:20

XM, un importante broker forex, fornisce un'eccellente piattaforma di trading forex per i clienti in Europa che sono alla ricerca delle migliori opzioni per il trading online. Un chiaro vincitore in tutte le versioni (web, mobile e desktop), è senza dubbio uno dei migliori della categoria.

Robusta con caratteristiche uniche, è una piattaforma di trading quasi perfetta dalla rinomata banca d'investimento con sede in Danimarca, XM. Con l'avvento dei broker online e del trading online, le esigenze dei clienti sono in continua evoluzione. Questo significa che i broker forex devono fare il passo più lungo della gamba per adattarsi e aggiornarsi e fornire la giusta piattaforma di trading. Non una piattaforma di trading qualsiasi, ma una che sia veloce, semplice, facile da usare, orientata al cliente, accessibile attraverso qualsiasi dispositivo da qualsiasi parte del mondo, e intelligente. E la piattaforma di trading sul forex di XM, con la sua vasta gamma di investimenti e mercati, si adatta bene al conto.

La piattaforma di trading forex all'avanguardia di XM ha due versioni distinte che si rivolgono a diversi investitori: XM broker e XM trading. Entrambe le versioni hanno i loro pro e contro. Tuttavia, hanno diverse caratteristiche comuni come l'essere altamente personalizzabili e la disponibilità di un gran numero di grafici intelligenti per una rapida analisi. Entrambi permettono anche un'analisi e una valutazione manuale degli investimenti.

Mentre il XM trading mira a soddisfare i trader professionisti con grandi volumi e i clienti istituzionali, XM broker è più focalizzato sui trader al dettaglio e gli investitori. Il primo è leggermente più avanzato, flessibile e molto più personalizzabile. Entrambe sono piattaforme multi-dispositivo che si sincronizzano bene tra i dispositivi.

XM broker

Una piattaforma di trading forex pluripremiata, le caratteristiche di spicco che la rendono una delle preferite sono:

Cruscotto tutto incluso

XM broker ha un cruscotto molto dettagliato ma semplice che visualizza l'intero riassunto del portafoglio del cliente, l'analisi delle prestazioni e i rendimenti.

Biglietti per il commercio semplice

Tutte le informazioni relative al biglietto commerciale sono facilmente visualizzate in un cruscotto e richiedono uno sforzo minimo. È anche più facile e veloce piazzare gli ordini.

Strumenti analitici

Con l'aiuto dei potenti strumenti analitici della piattaforma, è più semplice che mai valutare e visualizzare i movimenti di mercato e gli indicatori (chiamati Trade Signals).

Perizie e notizie

Notizie rilevanti, annunci e trasmissioni che hanno un impatto sul mercato FX e a livello globale sono disponibili in tempo reale. Sono disponibili anche rapporti di esperti e materiali di ricerca su notizie specifiche per il forex e gli asset. Questi possono essere spinti come avvisi nei dispositivi per una rapida notifica.

Strumenti di analisi in profondità

Oltre agli strumenti analitici fondamentali che vengono forniti, ci sono molti strumenti complessi e altamente tecnici per l'analisi avanzata.

Grafici dal vivo

Ci sono ampi e complessi grafici dal vivo che rappresentano vari indicatori (40 indicatori) e la piattaforma permette di fare trading direttamente da esso.

Strumenti efficaci di gestione del rischio

Per mitigare le perdite e ridurre i rischi, la piattaforma fornisce strumenti unici di gestione del rischio come Account Shield, avvisi di margine, posizioni chiuse con un solo clic e opzioni di annullamento degli ordini.

Matrice delle opzioni

Processo di accesso in un solo passo

Un processo di accesso a un solo passo senza problemi da qualsiasi dispositivo rende la piattaforma di trading di facile accesso.

L'unico aspetto negativo di questa piattaforma ben progettata (se può essere considerata tale) è che non supporta soluzioni di trading automatico. Inoltre, i clienti di fascia alta sono dotati di un collegamento IP più sicuro.

XM trading

Si tratta di una piattaforma di trading forex innovativa e orientata alla tecnologia di alto livello che è altamente personalizzabile. È una soluzione su misura per il trading online per il trading di grandi volumi o per i trader attivi. XM trading ha caratteristiche simili a XM broker, oltre a diverse esclusive e uniche.

Le caratteristiche di spicco includono:

Trading ad alte prestazioni

Posizionamento facile e veloce degli ordini, tutte le informazioni relative al biglietto commerciale possono essere facilmente trovate nello stesso spazio.

Dettagli dell'ordine in tempo reale

