Rubriche : lettere alla gazzetta



"Cardiologia, reparto sottodimensionato. Ci dobbiamo arrabbiare davvero?"

giovedì, 29 aprile 2021, 11:13

di grazia bertolini

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera, firmata da Grazia Bertolini, in cui si denuncia la situazione dell'ospedale Santa Croce di Castelnuovo e si chiama in causa i rappresentanti politici locali:

"Quando si è giovani ci si sente inattaccabili e immortali, anche io mi sentivo così, è normale forse, ma quando si supera una certa età e il corpo inizia a dare segnali di usura, ci si sente deboli e bisognosi di tutela.



Ho letto il post e diversi articoli articoli che evidenziano le problematiche del nostro presidio ospedaliero, derivati sicuramente da decenni di miopia amministrativa e politica.



E chi ne farà le spese saranno i cittadine e le cittadine del nostro territorio, in particolare chi ha bisogno di cure, controlli periodici e tutele.



Ho avuto modo di constatare di persona cosa sta accadendo, per esempio, nel reparto di cardiologia del presidio ospedaliero di Castelnuovo di Garfagnana, dove mio marito ha fatto dei controlli che hanno evidenziato la necessità di un piccolo intervento, ma urgente.



Sono diversi giorni che aspettiamo che venga chiamato, ma la situazione del reparto, sottodimensionato sia per mancanza di medici che personale infermieristico, non fa pensare che avverrà presto.



Mi chiedo cosa facciano i nostri rappresentanti politici di zona o regionali.



Ci dobbiamo arrabbiare davvero o dobbiamo affidarci a tutti i santi del Paradiso, sempre se siamo credenti?"