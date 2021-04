Rubriche



Multimetri digitali: ecco dove trovare i migliori modelli professionali online

mercoledì, 28 aprile 2021, 11:09

Per i tecnici ed i professionisti che lavorano nel campo dell'elettronica e dell'elettrica, il multimetro rappresenta uno strumento indispensabile. La sua funzione principale è quella di misurare diverse grandezze elettriche, tra cui corrente, tensione e resistenza. Può tornare utile anche agli appassionati del fai da te per la realizzazione dei loro progetti.

Al giorno d'oggi i multimetri digitali hanno completamente sostituito i vecchi modelli analogici. Risultano essere più facili da utilizzare, le misurazioni vengono mostrate su un piccolo display e sono molto più semplici da interpretare, le funzioni a disposizione sono molte di più. Il mercato offre tantissime opzioni: per questo è importante sapere dove trovare i migliori multimetri online e come scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze.

Multimetri digitali per professionisti: dove comprarli online

Il sito di RS Components è un importante punto di riferimento per chi è alla ricerca di un multimetro digitale professionale che possa garantire elevate prestazioni e funzionalità. Tra le pagine del suo catalogo online è presente un'ampia sezione dedicata agli strumenti di misura: al suo interno è possibile trovare numerosi dispositivi di qualità, con soluzioni adatte ad ogni necessità e ad ogni budget.

Si parla di un'azienda che non ha bisogno di presentazioni: da più di ottant'anni RS Components è specializzata nella fornitura di articoli elettronici ed industriali e partner di aziende e professionisti in più di trenta Paesi nel mondo. Sul suo sito sono disponibili i più moderni modelli di multimetro digitale: per trovare quello più adatto per il proprio lavoro, l'utente può utilizzare i filtri di ricerca.

Gli articoli infatti possono essere selezionati in base alle loro caratteristiche: marchio, tipologia, funzioni, misure massime, connettività, dimensioni, precisione e altre ancora. Ogni multimetro ha la sua scheda, con l'indicazione di tutte le specifiche tecniche, le possibili applicazioni, il prezzo ed i tempi di consegna. Nel catalogo online è possibile trovare anche tutti gli accessori per multimetri.

Tipologie e caratteristiche dei multimetri digitali

Anche se ne esistono diverse tipologie, i multimetri digitali sono tutti caratterizzati dalla presenza di alcuni elementi fondamentali. Nella parte frontale infatti è possibile notare il display, che è il piccolo schermo su cui vengono mostrati i valori misurati, il selezionatore a manopola che permette di indicare la grandezza e gli ingressi per i cavi dei puntali.

A seconda del modello, sulla parte frontale possono essere presenti ulteriori comandi per la gestione delle varie funzioni. In base al numero di queste opzioni è possibile distinguere i modelli base (che di solito vengono chiamati tester), dai modelli standard e da quelli avanzati, che sono i più impiegati dai professionisti.

La scelta del multimetro si deve quindi basare su quelle che sono le esigenze principali legate al proprio lavoro. Chi deve effettuare test elettrici di base ovviamente si accontenterà di un modello base o standard, mentre chi si occupa di manutenzione o progettazione probabilmente si orienterà verso modelli più performanti.

Le classificazioni dei modelli digitali

Un'altra distinzione tra i vari multimetri digitali disponibili sul mercato è quella basata sulle dimensioni. Ci sono infatti i modelli da banco, che hanno delle dimensioni generose e vengono utilizzati all'interno di laboratori ed officine, ed i modelli portatili o palmari, pratici da utilizzare in qualsiasi occasione.

Un'ulteriore classificazione ordina i modelli in base alla loro capacità di misurazione di potenze e tensioni. Si parte dalla CAT I, di cui fanno parte i dispositivi adatti a misurare tensioni, correnti e potenze molto basse, per arrivare fino alla CAT IV, che racchiude i modelli in grado di misurare i valori più elevati, come quelli rilevabili sui quadri di distribuzione dei grandi impianti.