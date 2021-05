Rubriche : lettere alla gazzetta



"Disagi per allagamenti a Pescaglia, si trovi soluzione definitiva"

venerdì, 7 maggio 2021, 15:06

di leonardo andreozzi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera, firmata da un cittadino residente nel comune di Pescaglia, in cui si denuncia il disagio subito da alcuni cittadini a seguito degli allagamenti. La lettera è indirizzata al presidente della provincia Luca Menesini e, per conoscenza, al sindaco di Pescaglia Andrea Bonfanti e al presidente dell'Unione dei Comuni della Mediavalle del Serchio Marco Remaschi:



"Gentile presidente, io sottoscritto Leonardo Andreozzi, nato a Viareggio il 13-12-1961 e residente nel comune di Pescaglia nella frazione di San Martino in Freddana in località Matteino 24, in rappresentanza di alcuni cittadini a me accomunati da un disagio che andrò di seguito a descrivere.



Ormai da tanti anni nella località dove io risiedo si verificano periodicamente degli allagamenti dovuti alla mancata gestione e manutenzione della regimazione delle acque piovane sulle strade comunali e a quella provinciale adiacenti alla località interessata, tale spiacevole situazione, crea danni e criticità alle abitazioni interessate.



Per cercare di ovviare a tale disagio, già anni fa, ho segnalato più volte tale situazione verbalmente in Municipio, senza ottenere alcun riscontro e considerazione, in seguito ho richiesto un aiuto ai consiglieri di minoranza di “Prima Pescaglia”, i quali hanno portato in discussione la questione in Consiglio Comunale, anche in questo caso non trovando nessuna risposta o soluzione da parte dell'Amministrazione Comunale.



Successivamente lo scorso anno, mi sono fatto promotore e primo firmatario di una petizione popolare controfirmata da 30 concittadini che ho poi fatto protocollare al Comune di Pescaglia al numero 5575.



Anche tale richiesta è rimasta incredibilmente inascoltata e soltanto grazie ai consiglieri di minoranza è stata successivamente discussa in una seduta di consiglio, ottenendo un incontro tecnico, all'interno del quale sono state fatte delle promesse di intervento al fine di ovviare a tali disagi.



Ad oggi riscontro soltanto alcune lavorazioni effettuate, che risultano purtroppo insufficienti, in quanto ogni qual volta si verifica un evento temporalesco di un certo rilievo, ci troviamo nuovamente con problemi di allagamento nelle abitazioni in questione.



Sono quindi con la presente a richiederle gentilmente di trovare una risoluzione definitiva, accordandosi insieme al Sindaco di Pescaglia Andrea Bonfanti, in quanto la causa di tale disagio coinvolge strade di pertinenza provinciale e comunale, oltre a rispondere alla presente per scritto.



In attesa di un gentile e celere riscontro, colgo l'occasione per porgere cordiali saluti".



Leonardo Andreozzi