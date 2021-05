Rubriche



Il Minatore Di Criptovalute Argo, Quotato a Londra, Firma Un accordo Sul Clima

lunedì, 17 maggio 2021, 22:19

Argo Blockchain (ARB.L), società di mining di Bitcoin quotata nel Regno Unito, e DMG Blockchain Solutions (DMGI.V), società di tecnologia per le criptovalute, hanno firmato un "accordo sul clima di criptovaluta" (CAA) volto a promuovere la decarbonizzazione del settore.

La CAA delinea diversi obiettivi per l'industria del mining di criptovalute, incluso il raggiungimento di zero emissioni nette dal consumo di elettricità entro il 2030. La coppia è tra le prime società di criptovaluta ad iscriversi alla CCA, hanno detto in un comunicato.

Secondo i termini dell'accordo, le società utilizzeranno nuove tecnologie per "aumentare la trasparenza dell'approvvigionamento di energia rinnovabile del crypto mining".

La CAA, un'iniziativa guidata dal settore privato con 40 firmatari, tra cui 20 importanti società di criptovaluta, mira anche a far passare il settore a emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2040.

L'iniziativa svilupperà strumenti e tecnologie standardizzati per "accelerare l'adozione e la verifica di blockchain alimentati al 100% da fonti rinnovabili" ai sensi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC).

"Man mano che continuano ad emergere dati sull'impatto del mining di Bitcoin e Bitcoin sull'ambiente, è imperativo che l'industria intraprenda un'azione reale e tangibile", ha affermato Peter Wall, amministratore delegato di Argo. Il fatto che ci si sta attrezzando in questa direzione dopo le critiche di persone influenti come Elon Musk fa sperare bene per il futuro e può spingere più persone a capire come acquistare bitcoin e iniziare un percorso di trading.

Verso Sorgenti Di Energia Pulite

Argo, che si concentra sull'estrazione di criptovalute su larga scala, ha recentemente intrapreso una campagna di energia pulita. All'inizio di quest'anno ha firmato un accordo preliminare con DMG per creare il primo mining pool di bitcoin "verde" (BTC-USD) al mondo. La società questa settimana ha acquistato miniere di criptovaluta idroelettriche in Quebec, Canada.

Le azioni di Argo sono state scambiate in rialzo dell'11% a £ 150 venerdì a mezzogiorno a Londra.

Sheldon Bennett, amministratore delegato di DMG, ha affermato che la sua azienda è "impegnata nella trasparenza" e la partnership ha messo "le ruote in movimento per trasformare il settore delle criptovalute in uno che si concentra sulle energie rinnovabili".

La notizia arriva tra le crescenti critiche sull'energia utilizzata dall'industria delle criptovalute e sul suo potenziale impatto sui cambiamenti climatici. Secondo l'Università di Cambridge, l'estrazione di bitcoin rappresenta lo 0,7% del consumo globale di elettricità. Gran parte dell'energia proviene da centrali a carbone in Cina.

Mercoledì sera, il capo di Tesla Elon Musk ha espresso preoccupazione sulla quantità di energia utilizzata dalla tecnologia e ha invertito i piani per la sua azienda di auto elettriche per accettare bitcoin.

"Siamo preoccupati per il rapido aumento dell'uso di combustibili fossili per l'estrazione e le transazioni di bitcoin, specialmente dopo il carbone, che ha le peggiori emissioni di qualsiasi combustibile", ha twittato Musk.

L'annuncio di Tesla ha portato il bitcoin a crollare del 13%. Altre importanti criptovalute, tra cui Ethereum (ETH-USD), Dogecoin (DOGE-USD) e Litecoin (LITE-USD), hanno seguito l'esempio.

Argo, ha registrato un profitto lo scorso anno dopo essere stato potenziato dall'aumento dei prezzi di bitcoin e criptovaluta. La società ha realizzato un utile netto di 1,7 milioni di sterline (2,4 milioni di dollari), rispetto a una perdita netta di 0,7 milioni di sterline nel 2019. I ricavi sono aumentati del 120% a 19 milioni di sterline .

Viste le recenti controversie sugli eccessivi consumi di Bitcoin, e’ incoraggiante vedere che alcune delle più grosse società si stanno attrezzando per ridurre questi consumi. Dogecoin è andato a fuoco di recente.

Le azioni della criptovaluta sono esplose quest'anno con l'ascesa di altre società di criptovaluta come Bitcoin ed Ethereum. Finora nel solo 2021, Dogecoin è cresciuto di un incredibile 8.100% al momento della scrittura. Tutto questo associato a minori consumi non può che essere positivo.