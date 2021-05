Rubriche



La situazione nel girone D del Ghiviborgo

giovedì, 13 maggio 2021, 19:33

Mancano davvero poche giornate e poche partite alla conclusione della stagione calcistica 2020-21. Tutte le varie leghe del calcio italiano hanno vissuto stagioni appassionanti in testa alla classifica, e anche i vari gironi che vanno a comporre la prima lega dilettantistica italiana non sono stati di meno.

Le scommesse sportive di Betway evidenziano questa grande vitalità in seno al calcio italiano, a partire dalla Serie A, dove una tiratissima lotta per la qualificazione in Champions League ha caratterizzato il finale di stagione del campionato, dopo lo scudetto vinto in maniera netta dall'Inter di Antonio Conte. Al 12 maggio, la grande favorita per entrare in Champions sembra l'Atalanta, avendo partite abbordabili in cui la vittoria della squadra bergamasca è quotata intorno all'1,20. Anche la Serie B ha visto una serratissima lotta per il secondo posto, valido per qualificarsi in Serie A, dopo la prima promozione diretta conquistata da una squadra promettente come l'Empoli: una promozione conquistata dalla Salernitana ai danni del Monza di Brocchi targato Lotto. I tre gironi di Lega Pro hanno vissuto nell'intero girone di ritorno situazioni in testa alla classifica mutevoli di giornata in giornata: un'eccezione alla regola è quella vissuta dalla Ternana qualificatasi nel girone C con ampio distacco, mentre nel girone A e B le promozioni sono state assegnate soltanto alla fine, e anche i playoff non saranno da meno.

Arriviamo così anche al girone D di Serie D, dove la classifica parla chiaro per le posizioni di testa: come confermato ormai da inizio campionato, le tre squadre che hanno comandato per tutto l'arco della stagione sono state Aglianese, Fiorenzuola e Lentigione. Racchiuse in pochi punti, a conferma di come pure qui la lotta per la promozione diretta in Lega Pro regala da diverse settimane tanti stravolgimenti dopo ogni weekend di campionato, le tre squadre hanno fatto il vuoto nei confronti delle compagini rimaste più attardate in classifica, con un distacco che sfiora i venti punti, a dimostrazione dell'ampio divario tra le tre fuggitive e il resto del campionato.

Dal quarto posto in giù, dunque, si aprono tutt'altri scenari, e soprattutto una situazione in classifica che presenta tantissime squadre racchiuse in una manciata di punti. Da questo discorso bisogna purtroppo escludere il Corticella, nettamente ultimo in classifica e nelle retrovie fin dalle prime settimane stagionali, che a fine stagione sarà sicuramente retrocesso in Eccellenza. Le restanti posizioni in classifica vedono però un divario di poco superiore alla doppia cifra, un numero sensazionale nella sua piccolezza se pensiamo alla quantità di squadre incluse in questo lotto.

Un lotto il cui divario si sta assottigliando sempre di più, se consideriamo come Rimini, Pro Livorno e Prato, le prime "inseguitrici" del trio di testa però irraggiungibile, abbiano inanellato un ruolino di marcia pieno di inciampi e di stop nelle ultime settimane, a suon di pareggi e sconfitte. Questo ha permesso alle altre squadre presenti nel centro della classifica (Real Forte Querceta, Forlì, Sammaurese, Progresso e Mezzolara) di avvicinarsi sensibilmente a quelle posizioni.

In queste posizioni di centro classifica è incluso anche il Ghivizzano Borgo a Mozzano, nonostante il Ghiviborgo sia sensibilmente più vicino alle retrovie, dove si trovano Sasso Marconi Zola e Marignanese. Nelle ultime giornata Ghiviborgo si è rilanciato sensibilmente in quello che è, fin da inizio anno, il chiaro obiettivo della squadra toscana: quello di salvarsi e di confermare la propria presenza in Serie D anche durante la prossima annata, dove magari si potrà ambire a un piazzamento più alto in classifica. Ad aver trascinato la compagine allenata da Simone Venturi in questa annata altalenante in termini di risultati sono stati principalmente l'ala destra Francesco Falleca, ventitrenne che ha facilmente raggiunto la doppia cifra, e l'esperto attaccante Alessio Cargiolli, arrivato nell'ultima sessione di mercato dalla compagine brianzola NibionnOggiono. Le altre certezze della squadra sono da ritrovare nel pacchetto arretrato, con il duo di terzini composto dal giovane Francesco Piccardi a sinistra e a destra Michele Messina, insieme al promettente trequartista Andrea Brunozzi, di soli vent'anni, e altri elementi affidabili come Alberto Muscas, Daniele Bartolini, Edoardo Nottoli ed Elia Chianese.

A poche curve dalla linea del traguardo dunque, tra i tanti gironi di Serie D ancora in bilico anche quello del Ghiviborgo presenta tante situazioni complesse che resteranno in bilico fino alla fine del campionato, prevista per le settimane centrali di giugno. Tanti obiettivi da conquistare, tante le squadre in lotta.