Movimento Cristiano Lavoratori: “Primo maggio, commercianti pagano il prezzo più alto del virus”

giovedì, 29 aprile 2021, 18:34

Riceviamo e pubblichiamo integralmente questo chiarimento di Mirna Pellinacci e Angelo Girolami rispetto alla questione dell’ineleggibilità degli stessi rispetto alla carica di consiglieri del locale comitato Asbuc

giovedì, 29 aprile 2021, 11:13

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera, firmata da Grazia Bertolini, in cui si denuncia la situazione dell'ospedale Santa Croce di Castelnuovo e si chiama in causa i rappresentanti politici locali

mercoledì, 28 aprile 2021, 11:17

La pandemia ha bloccato gli eventi dal vivo ma, durante il lockdown, gli e-sport hanno registrato un notevole aumento di pubblico. Non poter partecipare ad eventi fisici e d'intrattenimento, ha determinato, nel 2020, un notevole incremento del gaming, registrando ricavi di $175 miliardi, grazie alla partecipazione globale di 2,7 miliardi...

mercoledì, 28 aprile 2021, 11:09

Per i tecnici ed i professionisti che lavorano nel campo dell'elettronica e dell'elettrica, il multimetro rappresenta uno strumento indispensabile

lunedì, 26 aprile 2021, 18:45

Una stagione molto complicata, in cui senza ombra di dubbio lapandemia, come dichiarata dall’Oms a marzo dello scorso anno, è stata la protagonista principale

martedì, 13 aprile 2021, 10:18

In MotoGP non ha vinto il Mondiale, cosa che invece gli è riuscita in 250, ma è in Superbike che ha scritto record su record. Stiamo parlando di un pilota che ha fatto appassionare e sognare con la sua velocità e il suo talento senz’altro tantissimi tifosi italiani, ovvero Marco...