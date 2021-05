Rubriche : lettere alla gazzetta



"Un ringraziamento in memoria di Rosalba Chiesi"

sabato, 8 maggio 2021, 09:45

di i familiari

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di ringraziamento in memoria di Rosalba Chiesi da parte della famiglia:



"Desideriamo comunicare il nostro più sentito e sincero ringraziamento al nostro medico di famiglia Dott. Corrado Del Carlo di Porcari per la costante assistenza prestata durante la malattia della nostra amata Rosalba. Con professionità, umanità e gentilezza, ha accompagnato Rosalba fino alla fine. Il nostro ringraziamento va anche al personale medico e infermieristico delle Cure Palliative Domiciliari dell'ASL di Lucca, in modo particolare alla Dott.ssa Cecilia Marini e alle Infermiere Angela Ferrara e Elena Lipari che con grande dolcezza si sono dedicate alle cure di Rosalba negli ultimi giorni della sua vita terrena. La presenza e l'assistenza offerta da tutti voi, che fate della vostra professione una vera "missione" per gli ammalati e per i loro familiari è un dono straordinario. Tutte offerte raccolte in memoria di Rosalba Chiesi sono state donate alla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.

Grazie di cuore i familiari".