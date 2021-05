Rubriche



Vacanze in montagna, vivi la tua estate in versione green

lunedì, 3 maggio 2021, 18:23

Vacanze estive, solo al mare? Nient’affatto! Anche la montagna rappresenta una meta molto piacevole da vivere in estate. Un’idea da sperimentare con la famiglia per vivere qualche giorno a contatto con la natura riscoprendo quel senso di libertà che si è un po’ perso nei mesi precedenti.

Aria pulita, paesaggi incontaminati, sentieri sicuri e lontani dai classici posti affollati, voglia di riconquistare e riassaporare quegli spazi rurali che oggi fanno sempre più gola. Un modo per staccare la spina e ricaricare le batterie stando a contatto con la natura. Lontano dallo stress della quotidianità, dello sguardo fisso sui device e dalle logiche degli orari. Ci si alza all’alba e ci si mette in cammino alla scoperta di luoghi impensabili per i quali basta voltare l’angolo e ammirare quanto può essere bella e appagante la magnificenza della natura.

Praticare trekking tra i tanti sentieri di montagna oltre che interessante, è salutare e divertente perché coinvolge tutti, anche i più piccoli. Basta mettere lo zaino in spalla e incamminarsi sui percorsi tracciati, anche solo per fare una bella passeggiata rilassante. Per i più allenati poi, non mancano le vie ferrate, le arrampicate, i sentieri impegnativi e mille altre esperienze che la montagna riesce ad offrire anche d’estate.

La vacanza in montagna può essere predisposta in mille modi diversi, con tante alternative ed esperienza da provare, ma per tutte c’è un comun denominatore: organizzazione, autenticità e sicurezza. Sono queste le carte vincenti di Tramundi, il tour operator online che tra i suoi viaggi organizzati propone tanti tour in montagna per accontentare i gusti di tutti i turisti.

“Trekking ai piedi del Monviso” per salire passo dopo passo verso una delle mete più spettacolari del Belpaese oltre che il simbolo del Club Alpino Italiano, percorrendo il Sentiero Italia CAI. Un percorso 100% green, nel cuore della natura, un po’ impegnativo che ti porta alla scoperta di un territorio dall’importante ricchezza paesaggistica e culturale.

E sempre il sentiero CAI ti porta verso un’altra esperienza a contatto con la natura nei Parchi Nazionali d’Abruzzo. Passi di montagna, piccoli borghi, cucina locale. Un andirivieni di meraviglie che accontentano tutti. Diverso itinerario ma ugualmente belle emozioni quelle che offre il tour “Viaggio a piedi in Toscana” per camminare fra la Toscana e l’Emilia-Romagna lungo il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. Anche qui un mix di green, storia, miti e tradizioni che rendono le vacanze in montagna ricche e speciali.

Solo tre esempi degli innumerevoli presenti sul book online di Tramundi che ti permettono di farti un’idea dell’ampia scelta per vivere la montagna in estate.