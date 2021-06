Rubriche : lettere alla gazzetta



"Panchina gigante a Careggine, perché la fontana è chiusa?"

giovedì, 3 giugno 2021, 14:25

di giancarlo mariotti

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa segnalazione, arrivataci da un lettore di Massa, Giancarlo Mariotti, relativa alla chiusura di una fontanella nelle vicinanze della panchina gigante di Careggine:

"Vi vorrei segnalare questo fatto per vedere se è possibile trovare una soluzione.



Nei giorni scorsi mi sono recato con mia moglie ed alcuni amici a Careggine a vedere la panchina gigante. Le altre volte ci fermavamo poi a mangiare un panino ai tavoli che ci sono nel parcheggio dove lasciamo la macchina, a poca distanza dalla strada che porta alla panchina, perché si vedono le Apuane e perché c'è una fontanella con un acqua buona e fresca.



L'altro giorno, però, non abbiamo potuto bere lì, perché la fontana è stata chiusa.



Abbiamo chiesto il motivo ad alcuni operai dell'Enel, ma non c'hanno saputo rispondere. C'hanno detto però che la fontana è chiusa da tempo (loro lavorano lì da qualche settimana) e che torna male anche a loro.



Nel frattempo, sono sopraggiunti anche dei ciclisti e non hanno potuto bere.



Vorrei capire perché è stata chiusa la fontana e da chi dipenda la decisione (dal comune?). Visto che è in un punto di sosta e di ristoro, mi pare che non abbia senso lasciare a secco i turisti".