Trading virtuale: conviene imparare a operare sui mercati con i simulatori nel 2021?

venerdì, 25 giugno 2021, 22:04

Fare trading on-line significa effettuare una compravendita di titoli e strumenti finanziari affidandosi a un broker on-line, che mette a disposizione la propria piattaforma per negoziare materialmente i prodotti. Questa è una modalità di investimento che può essere svolta tranquillamente da casa, utilizzando un computer. Può essere molto redditizia, ma senza le giuste competenze possono essere commessi degli errori che mettono a rischio il proprio capitale. Per questo la scelta del mediatore digitale è importantissima in quanto consente al trader di acquisire l'esperienza necessaria per potersi orientare al meglio all'interno dei mercati finanziari.

In tal senso alcuni broker mettono a disposizione dei simulatori che permettono agli utenti di prendere confidenza con gli strumenti offerti, utilizzando un capitale virtuale e ricreando un ambiente simile alla realtà. Queste funzioni sono molto importanti sia per i principianti, che necessitano di allenarsi praticamente negli investimenti, ma anche per più esperti così che possano sperimentare nuove strategie.

Quali sono i vantaggi di questi sistemi virtuali.

Per investire attraverso il trading on-line non sono necessari titoli di studio particolari, ma è molto importante acquisire esperienza a livello pratico e determinate competenze nel settore finanziario. Infatti se si operasse direttamente nei mercati senza alcun allenamento si rischierebbe di mettere a rischio il proprio capitale. Per questo è molto importante analizzare quali sono i migliori simulatori di trading virtuale, in modo da scegliere quello più adatto alle esigenze del trader ed iniziare a prendere confidenza con le piattaforme messe a disposizione dal broker.

I vantaggi dell'utilizzo di questi sistemi sono molteplici, il primo fra tutti è quello di essere adatto ad ogni tipologia di cliente più o meno esperto. In secondo luogo i simulatori sono reali e quindi mettono a disposizione tutti gli strumenti con i quali si opererebbe in maniera normale, ciò che cambia è solo il capitale che è virtuale. Una delle operazioni fondamentali quando si fa trading è lo studio dell'andamento dei prezzi di mercato che viene definito analisi tecnica. Questa a volte produce dei risultati che sono facilmente interpretabili, ma altre volte è molto più complessa, per tale motivo è consigliabile l'utilizzo di simulatori che permettono all'utente di sbagliare senza perdere capitale.

Il trading virtuale, se viene fatto utilizzando dati reali, consente di conoscere al livello pratico i mercati, offre la possibilità di effettuare delle previsioni sul lungo o breve termine e azzardare delle posizioni. Offre la possibilità di imparare a gestire il proprio portafoglio, uno degli aspetti più complessi, perché è un'attività che deve essere ben bilanciata e rispecchiare da una parte la propensione al rischio e dall'altra gli obiettivi di guadagno.

Quali sono i migliori simulatori.

Per delineare quali sono i migliori simulatori, è necessario far riferimento ai broker che propongono questi servizi ed alcuni dei più apprezzati sono quelli di eToro e Capital.com. Entrambi offrono la possibilità di utilizzare questi strumenti in maniera totalmente gratuita, un'ottima opportunità che permette al trader di decidere liberamente se passare successivamente al conto reale con lo stesso intermediario.

Etoro è un broker che mette a disposizione un demo trading account molto completo che funziona, appunto, come un allenamento per gli utenti. Inoltre propone uno strumento esclusivo, il cosiddetto Copy Trading, che permette di copiare tutte le operazioni degli altri investitori e può essere utilizzato sia nel conto simulato, che in quello reale.

Anche Capital.com offre un simulatore che riproduce i prezzi e i movimenti dei mercati attraverso i quali poter fare esperienza. Il suo servizio aggiuntivo riguarda le analisi basate su un'intelligenza artificiale, che controlla il portafoglio dell'investitore, rintracciando eventuali errori, in modo da evitare strategie errate.

I simulatori rappresentano un'ottima opportunità che viene proposta dai broker stessi, in quanto formano i traders, consentendo loro di prepararsi al meglio per investire i propri capitali. Gli intermediari in tal senso offrono una garanzia di trasparenza, poiché fare esperienza con un account virtuale, identico al reale, permette di capire le prestazioni della piattaforma e i servizi che propone. Questo permette di scegliere in maniera più consapevole dove voler investire il proprio denaro, a chi affidarlo, evitando di perdere tempo in strategie errate.