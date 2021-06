Rubriche : lettere alla gazzetta



Un genitore: "Scuola di Fabbriche, va valorizzata e non chiusa"

lunedì, 7 giugno 2021, 09:07

di maurizio bonaldi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di un genitore di un nuovo iscritto per settembre sulla situazione riguardante la scuola di Fabbriche di Vallico:



"Mi chiamo Maurizio Bonaldi, abito in un piccolo paesino di montagna chiamato San Rocco in Turrite, ho attualmente due bimbi, Matilde di due anni e mezzo e Cristian di otto mesi, e siamo in attesa del terzo a breve. Io e la mia compagna, Lisa Biagioni di Barga, abbiamo deciso di tornare in questi luoghi montani sia per il valore affettivo sia perché crediamo che sia un valore aggiunto per i nostri bimbi.



Mi trovo a scrivere queste righe in merito ad un argomento che in questo momento ci lascia sconcertati.



A settembre Matilde andrà all'asilo per la prima volta e, nonostante siamo residenti nel comune di Pescaglia, il nostro pensiero si è subito rivolto verso la scuola di Fabbriche di Vallico, sia per la locazione sia in quanto ne abbiamo sentito parlare bene.



Progetto senza zaino, un ambiente tecnologico e all'avanguardia, i bimbi che, essendo meno rispetto ad altri plessi scolastici, sono sicuramente seguiti di più e, perché no, in questo periodo di covid il minor numero è sicuramente un punto a favore; insomma tutte cose che a un genitore come me non possono fare altro che piacere.



E invece mi trovo a dover partecipare ad una riunione con tutti i genitori perché si presume ci sia la possibilità che chiuda la scuola o che ne venga ridotto l'orario. Ora mi domando io: com'è possibile?



Non è il momento di dare valore alle nostre località specialmente in un momento storico del genere?



Io credo che sia il momento giusto per valorizzare questa scuola, di invitare magari anche altre famiglie delle zone più a valle a portare i loro bimbi in un ambiente sano come questo e credo che importante sia mantenerlo come ha lavorato fino ad oggi con i bimbi, che vengono seguiti anche nel pomeriggio perché, specialmente dove abitiamo noi, ne abbiamo assolutamente bisogno per l'organizzazione della giornata avendo distanze più lontane per la vita quotidiana.



Io spero tanto che questa situazione si risolva nella miglior maniera mantenendo tutti i servizi che la scuola di Fabbriche ha dato fino ad ora, anzi - perché no - migliorare sempre di più e offrire un miglior servizio ai bimbi che sono il nostro futuro io penso che sia uno stimolo e motivo di orgoglio anche questo.



Detto questo, spero che le istituzioni facciano i loro passi, come sicuramente avranno già fatto, e insieme al sindaco Giannini venga risolta questa cosa. Ne sono fiducioso e dovete sapere che saremo, come genitori, accanto a voi per questa lotta".