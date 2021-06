Rubriche : lettere alla gazzetta



"Un grazie al personale del reparto medicina generale dell'ospedale San Francesco"

lunedì, 14 giugno 2021, 12:18

di lettera firmata

Anapola e le famiglie Bonini e Rossi inviano al personale del reparto Medicina Generale dell'ospedale San Francesco un sentito ringraziamento per le cure, l'umanità e la disponibilità dimostrate nei confronti della signora Leonia, ricoverata in questo reparto negli ultimi giorni della sua vita.

Con l'emergenza covid-19, quando una persona viene ricoverata in Ospedale trova molte difficoltà nel comunicare ed avere vicino i propri familiari.

"La nostra più grande angoscia come familiari era questa, così quando negli ultimi giorni della sua vita la nostra cara Leonia è stata portata nel vostro reparto quest'angoscia di saperla sola ci ha attanagliato. Abbiamo però incontrato degli angeli in questo reparto, dai dottori alle infermiere alle Oss ed a tutti gli addetti ai servizi. Ci avete concesso, nel rispetto delle regole, di poterla vedere e salutare. Grazie, grazie e grazie perchè so che voi avete fatto il meglio di cui siete capaci e anche di più, sapere che non era sola ma seguita e accompagnata con umanità dal personale allieva un po' la nostra angoscia".

Leonia pochi mesi fa aveva scritto su un diario:

Dobbiamo fare il meglio di cui siamo capaci, questa è la nostra sacra responsabilità umana.

"Vi prego di continuare a lavorare col cuore perchè chi si affida alle vostre cure non si senta mai un numero, mai solo e abbandonato. Per chi parla continuamente di malasanità, io posso dire invece di aver trovato quella buona, quella che ci mette il cuore, quella comprensiva".